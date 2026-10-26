Cristi Săpunaru, fostul căpitan al lui Rapid, a criticat vehement felul în care Daniel Pancu a gestionat derby-ul cu FCSB, făcând referire la declarațiile antrenorului care le-a cerut jucătorilor să nu exagereze cu răutatea în dueluri.

Robert Niță, o nouă replică pentru Cristi Săpunaru

Robert Niță i-a ținut partea lui Daniel Pancu, iar declarațiile acestuia nu i-au picat bine lui Săpunaru, care a început o serie de ironii la adresa fostului atacant. Acesta s-a fotografiat ținând în mână un breloc, în timp ce, în replică, Robert Niță a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apar mai multe sticle de bere așezate într-un vestiar, aluzie la scandalul izbucnit la Rapid în urmă cu doi ani, care l-a avut în centrul atenției pe Cristi Săpunaru.

Luni seară, la emisiunea VOYO SPORT LIVE, Robert Niță a avut o nouă replică pentru Cristi Săpunaru.

”S-a simțit lezat, supărat. E dreptul lui să fie supărat. Nu cred că el găsește în arhiva internetului o declarație a mea care să îl înțepe sau pe un ton ironic. Am văzut și comentariile: 'Domn-le, a fost Robert Niță ironic că i-a recomandat lui Săpunaru să devină antrenor'. Scrie și în ziarul de ieri că are ofertă de la ASA Târgu Mureș.

Când s-a pus problema să ajungă la Tunari, am fost întrebat și am vorbit ce am crezut eu despre Săpunaru. Când a venit Lennon la Rapid, iar Săpunaru era printre jucătorii care nu jucau, am spus tot timpul că un jucător cu numele lui Săpunaru ar trebui să joace. Vine Șumudică și am același discurs. Ieri am spus că orice antrenor are filosofia lui de joc, are niște idei, niște principii pe care le implementează. Am spus că nu mi se pare normal ca la un meci cu o astfel de încărcătură să te duci să îi calci pe ăia pe cap, să le pui crampoanele pe nu știu unde.. S-a simțit lezat domnul Săpunaru, îmi pare rău.

Pozele pe care le pune sunt frumoase, am văzut că pune poze cu bucuria din lojă, de altfel și el se bucura când mai stătea în lojă în ultimul an ca jucător. La poza cu brelocul, cam urât, dar o să îi fac cadou un breloc original. Să nu îi ceară pârâtul Prunea drepturile de autor. Îmi pare rău, pentru că este o legendă a Rapidului, este un om cu priză la suporteri, dar, dacă își dorește să continuăm și să desfacem puțin ambalajul ca să vadă și suporterii despre ce este vorba nu am nicio problemă.

E urât că doi oameni, unul foarte important în istoria Rapidului, o legendă, un căpitan, o statuie, și unul care a trecut pe acolo intră în astfel de discuții, dar, dacă vrea să coboare statuia de pe soclu și să discutăm concret despre anumite lucruri, cu mare plăcere. Eu am mai învățat pe la școala de antrenori, unde am înțeles că a fost și el, în Republica Moldova, unde trebuie să ai doar învățământul primar, putem discuta. Cred că e diferență mare între lider căpitan de echipă și lider de sindicat”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

”Eu am mai discutat la momentul respectiv, în momentul aducerii domnului Pederzolli. Era o diferență mult prea mare între CV-ul și experiența domnului Pederzolli și CV-ul sau ce ar fi putut să facă Săpunaru. Nu cred că el, fiind un lider înnăscut, o legendă, un om iubit de suporteri, ar fi acceptat să stea pe lângă Pederzolli, să învețe niște lucruri. Niță nu a avut nicio legătură cu lucrurile astea. De asta m-a și surprins, când se vehicula că va îmbrăca haina de director sportiv, el vorbea foarte mult cu mine și aproape niciodată la inițiativa mea”, a continuat Robert Niță.