Kylian Mbappe a reușit în El Clasico ceea ce nu au putut nici Cristiano Ronaldo și Karim Benzema

Kylian Mbappe a reușit în El Clasico ceea ce nu au putut nici Cristiano Ronaldo și Karim Benzema La Liga
SPORT.RO
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Kylian Mbappe a marcat o „dublă” în victoria obținută de Real Madrid pe terenul Barcelonei, scor 2-1, și a stabilit o bornă pe care Cristiano Ronaldo sau Karim Benzema nu au atins-o.

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Atacantul francez a deschis scorul în minutul 41 și a adus victoria echipei antrenate de Jose Mourinho în minutul 87, după ce Raphinha egalase pentru gazde. Prin această reușită, Mbappe a ajuns la două „duble” marcate în meciurile din LaLiga împotriva Barcelonei.

Această performanță îl plasează peste foștii atacanți de pe Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo și Karim Benzema, care au reușit câte o singură „dublă” în confruntările de campionat cu rivala din Catalonia.

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Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona / Foto IMAGO
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Borna atinsă de Kylian Mbappe la Real Madrid

Cele două goluri înscrise pe Camp Nou l-au dus pe francez la un total de 14 reușite în 11 partide disputate în toate competițiile împotriva Barcelonei. Dintre acestea, opt au fost marcate în șapte apariții în El Clasico, iar șase pe vremea când evolua la PSG, în patru meciuri din Liga Campionilor.

Totodată, atacantul a ajuns la 100 de goluri și 15 pase decisive în 116 meciuri jucate pentru Real Madrid în toate competițiile, de la transferul său din 2024. În actuala stagiune, Mbappe are 14 goluri în 13 partide, dintre care 11 în 10 etape de LaLiga.

În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Jose Mourinho a oprit seria de nouă victorii consecutive a Barcelonei în campionat și s-a apropiat la trei puncte de lider, având 24 de puncte după 10 etape.

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