Performanțele din perioada 3 august 2025 - 19 iulie 2026, în care este inclusă și Cupa Mondială, vor fi evaluate la ediția Balonului de Aur din 2026.

Primul criteriu de care se ține cont la vot este reprezentat de performanțele individuale ale jucătorilor nominalizați. Al doilea criteriu este legat de trofeele câștigate de candidați alături de echipa de club. Comportamentul sportiv (fairplayul) reprezintă al treilea și ultimul criteriu.

Cel mai râvnit trofeu individual din fotbal va fi acordat în urma votului dat de 100 de jurnaliști, câte unul pentru fiecare țară din top 100 FIFA.

Evenimentul va începe mâine, de la ora 22:00, iar Sport.ro va furniza în format LIVE TEXT toate informațiile de la gală.

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

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Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca

262.144 de cititori ai publicației spaniole Marca au votat fotbalistul pe care îl doresc câștigător al Balonului de Aur în 2026. Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!

Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid. Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773). Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi). Citește AICI clasamentul integral.

BOAT, premiul special al galei Balonului de Aur 2026

France Football, publicația care acordă Balonul de Aur, va oferi un premiu special anul acesta cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea prestigiosului trofeu pentru prima oară. „BOAT” sau „Ballon d'or of All Time”, distincție pentru cel mai bun câștigător Balon de Aur din istorie, va fi acordat la gala de la Londra, luni, pe 26 octombrie.

Premiul poate fi câștigat doar de fotbaliștii care au cucerit Balonul de Aur minimum de două ori în istorie: Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan și Franz Beckenbauer.

Diferența dintre BOAT și Balonul de Aur obișnuit constă în faptul că distincția este acordată prin votul publicului, nu al jurnaliștilor. Votanții aleg pentru un euro cine este jucătorul care i-a impresionat cel mai mult într-un sezon. Prin urmare, Lionel Messi apare de opt ori printre opțiunile de vot și Cristiano Ronaldo de cinci ori.

Potrivit Marca, cu 62% dintre voturi, Cristiano Ronaldo conduce fără emoții clasamentul pentru evoluțiile sale din 2008, anul în care a câștigat primul Balon de Aur la Manchester United. Locurile doi și trei sunt ocupate de Lionel Messi pentru felul în care a jucat în 2012 (13% din voturi) și pentru evoluțiile sale din sezonul 2022-2023.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal și Marc Cucurella au renunțat la modestie!

Kylian Mbappe (27 de ani), unul dintre favoriții în cursa pentru Balonul de Aur din 2026, nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre cursa pentru prestigiosul trofeu. Mbappe a afirmat că s-ar vota pe sine pentru cel mai important trofeu individual din fotbal, amintind performanțele sale individuale de-a lungul anului.

„Am sentimentul că îl pot câștiga anul acesta, așa că nu m-am distanțat de asta. Este un premiu individual. Juriul se uită la ceea ce a făcut jucătorul individual. Oamenii spun că nu am câștigat niciun trofeu, dar nu am văzut niciodată un câștigător unanim al Balonului de Aur care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată. Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care crede că nu a meritat.

A fi golgheterul din istoria Cupei Mondiale, a depăși toate marile legende din istoria sportului în cel mai important turneu existent, este ceva ce îți rămâne în memorie, un eveniment global. A termina ca golgheter în cele mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este semnificativ. Istoria ar trebui întotdeauna răsplătită.

Cu cine votez? Cu mine însumi! Dar îi pot înțelege pe cei care votează diferit, nu suntem într-o dictatură a gândirii. Când mă uit la argumente, când mă uit la competiție, îmi spun că nu ar fi un jaf”, a declarat Kylian Mbappe pentru France Football, citat de Marca.

Marc Cucurella și-ar acorda Balonul de Aur

Marc Cucurella (28 de ani), campion mondial cu naționala Spaniei, a nominalizat fotbalistul pe care îl consideră merituos pentru a câștiga Balonul de Aur în 2026. Fundașul stânga al lui Real Madrid a recunoscut că, dacă ar putea, și-ar acorda prestigiosul trofeu.

„Dacă ar fi după mine să votez la Balonul de Aur, aș vota cu mine însumi. Toți candidații sunt colegii mei (n.r.- de meserie). Fie ca oricine câștigă să se bucure. Las în seama juriului. Sunt sigur că voi primi câteva voturi”, a declarat Marc Cucurella, citat de Marca.

Lamine Yamal: „Anul acesta îl merit pentru ceea ce am câștigat”

„Cui i-aș da Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui o să i-l dea ei? E o discuție foarte lungă. Cred sincer că suntem doi cei mai buni din lume, iar anul acesta îl merit pentru ceea ce am câștigat. Pentru mine, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Pentru mine e clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta” - Lamine Yamal.

Alesul lui Declan Rice pentru Balonul de Aur 2026

Declan Rice, mijlocașul central al lui Arsenal și al naționalei Angliei, s-a arătat bucuros după ce a fost nominalizat pentru al doilea an consecutiv printre cei 30 de candidați pentru Balonul de Aur.

Rice a afirmat că s-ar bucura enorm dacă l-ar vedea pe Harry Kane, coechipierul său de la naționala Angliei, cucerind Balonul de Aur.

„Este al doilea an consecutiv în care sunt nominalizat. Sunt foarte mândru. Știți pe cine îmi doresc câștigător! Mi-ar plăcea enorm să-l văd pe Harry Kane câștigând. Îi doresc mult succes în această privință”, a declarat Declan Rice, într-un interviu pentru Sky Sports, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.