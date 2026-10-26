Spaniolii au găsit vinovatul pentru înfrângerea Barcelonei din El Clasico. Nota 4 și o descriere dură

Catalanii au primit vizita ”galacticilor” în runda a zecea din La Liga, pe ”Camp Nou”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Jose Mourinho s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 41 cu un gol oportunist (VEZI AICI). În actul secund, Raphinha a restabilit egalitatea în minutul 61, iar cu trei minute înainte de încheierea timpului regulamentar, Mbappe a marcat golul victoriei.

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După meci, publicația El Nacional i-a oferit cea mai mică notă din meci lui Joao Cancelo, pe care jurnaliștii iberici l-au descris drept ”dezorientat” pentru modul în care a evoluat pe ”Camp Nou”.

”Joao Cancelo a părut complet dezorientat atât atunci când a fost nevoit să joace pe postul de fundaș stânga, cât și în partea dreaptă a defensivei Barcelonei.

Nu a reușit să înțeleagă jocul echipei, a întârziat la aproape toate fazele și și-a pierdut adversarul din marcaj la o mare parte dintre atacurile lui Real Madrid”, a scris publicația de mai sus.

4 este nota lui Cancelo, conform El Nacional

Barcelona - Real Madrid, echipele de start

Barcelona: Joan Garcia - Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Rodri, Pedri, Fermin - Lamine Yamal, Gordon, Raphinha; Rezerve: Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Szczesny, Adeyemi, De Jong, Bernal, Livakovic, Abdelkarim, A. Campos, Orian Goren; Antrenor: Hansi Flick

Real Madrid: Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Bernardo Silva - Guler, Bellingham, Diomande - Mbappe; Rezerve: Voloshyn, Mestre, Militao, Trent, Carreras, Rudiger, Dumfries, Camavinga, Pitarch, Endrick, Espi, Brahim; Antrenor: Jose Mourinho