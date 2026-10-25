Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro astăzi de la 22:00. Echipele probabile din „El Clasico”

Cei doi giganți ai Spaniei se vor întâlni pentru a 267-a oară într-un meci oficial. Catalanii s-au impus în 106 rânduri, 51 de partide s-au terminat la egalitate și în 107 jocuri au avut succes madrilenii.

Cu 27 de puncte în nouă etape, Barcelona este lider în La Liga și pornește cu prima șansă în derby-ul împotriva marii rivale. Gruparea „blaugrana” este urmată în ierarhie de Atletico (25 de puncte) și Real Madrid (21).

Cu toate acestea, „Los Blancos” sunt cei care vin cu un moral mai bun după patru victorii consecutive în campionat și în Champions League: 2-1 acasă cu Villarreal, 4-3 în deplasare cu AS Roma, 4-1 acasă cu Sevilla și 4-1 acasă cu RB Leipzig.

Catalanii și-au stricat în ultima partidă disputată, 2-4 în deplasare cu PSG, o serie impresionantă de 11 victorii din tot atâtea posibile, în sezonul curent, în campionatul Spaniei și în Liga Campionilor.

Catalanii au făcut legea împotriva madrilenilor în ultimii doi ani

În privința confruntărilor directe din ultimii doi ani, Barcelona a dominat-o fără drept de apel pe Real Madrid, pe care a învins-o de șase ori și în fața căreia a cedat o singură dată.

Un nou succes al catalanilor le-ar oferi un avans liniștitor de nouă puncte față de marii rivali după doar 10 etape. Madrilenii sunt obligați să nu piardă pe Camp Nou pentru a nu-și reduce semnificativ șansele la titlu după mai puțin de o treime din sezon.

Echipele probabile din „El Clasico”