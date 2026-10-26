Căpitanul lui Cristi Chivu a depășit trei legende dintr-o mișcare în cursa pentru Balonul de Aur

Căpitanul formației milaneze a bifat a cincea prezență din carieră în cursa pentru cel mai râvnit trofeu individual. Prin această nominalizare, atacantul argentinian i-a depășit în ierarhia clubului pe Luis Suarez, Lothar Matthaus și Ronaldo, care au adunat câte patru prezențe pe lista finală. Singurii jucători din istoria lui Inter cu mai multe nominalizări sunt Sandro Mazzola, cu nouă, și Giacinto Facchetti, cu opt.
Totodată, Lautaro Martinez a intrat în lista celor 30 de candidați pentru al patrulea an consecutiv, o performanță pe care la gruparea nerazzurra au mai înregistrat-o Luis Suarez, Giacinto Facchetti și Lothar Matthaus. Doar Sandro Mazzola a reușit o serie mai lungă, toate cele nouă nominalizări ale sale fiind consecutive. În edițiile precedente, argentinianul s-a clasat pe locul 21 în 2021, pe 20 în 2023, pe 7 în 2024 și pe 20 în 2025.
Cifrele sezonului și ceremonia de la Londra
Prezența vârfului pe lista stabilită de redacțiile France Football și L'Equipe, sub supervizarea lui Luis Figo și Fabio Capello, vine după un sezon în care a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei cu Inter. De asemenea, el a ieșit golgheterul campionatului italian, cu 17 reușite.
La nivel de echipă națională, Lautaro Martinez a înscris trei goluri pentru Argentina la Campionatul Mondial, inclusiv pe cel decisiv din semifinala cu Anglia, care a calificat selecționata în finala cu Spania de la New York. Criteriile de selecție pentru Balonul de Aur vizează performanțele individuale, trofeele câștigate cu echipa, clasa și fair-play-ul.
În 2026, Balonul de Aur ajunge la ediția cu numărul 70. Ceremonia de decernare are loc luni, 26 octombrie, de la ora 22:00, și este găzduită în premieră de London Palladium din Londra, în onoarea englezului Stanley Matthews, câștigătorul primei ediții, în 1956.
Lista completă a celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid - Anglia);
- Pau Cubarsí (Barcelona - Spania);
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain - Franța);
- Marc Cucrella (Real Madrid - Spania);
- Luis Díaz (Bayern Munchen - Columbia);
- Bruno Fernandes (Manchester United - Portugalia);
- Gabriel (Arsenal - Brazilia);
- Erling Haaland (Manchester City - Norvegia);
- Harry Kane (Bayern Munchen - Anglia);
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain - Maroc);
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain - Georgia);
- Lamine Yamal (Barcelona - Spania);
- Sadio Mané (Al-Nassr - Senegal);
- Marquinhos (Paris Saint-Germain - Brazilia);
- Lautaro Martínez (Inter - Argentina);
- Kylian Mbappé (Real Madrid - Franța);
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain - Portugalia);
- Lionel Messi (Inter Miami - Argentina);
- João Neves (Paris Saint-Germain - Portugalia);
- Michael Olise (Bayern Munchen - Franța);
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain - Ecuador);
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah - Mexic);
- Declan Rice (Arsenal - Anglia);
- Rodri (Barcelona - Spania);
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain - Spania);
- William Saliba (Arsenal - Franța);
- Ferran Torres (Paris Saint-Germain - Spania);
- Dayot Upamecano (Bayern Munchen - Franța);
- Vinícius Jr. (Real Madrid - Brazilia);
- Vitinha (Paris Saint-Germain - Franța).