Căpitanul lui Cristi Chivu a depășit trei legende dintr-o mișcare în cursa pentru Balonul de Aur

Totodată, Lautaro Martinez a intrat în lista celor 30 de candidați pentru al patrulea an consecutiv, o performanță pe care la gruparea nerazzurra au mai înregistrat-o Luis Suarez, Giacinto Facchetti și Lothar Matthaus. Doar Sandro Mazzola a reușit o serie mai lungă, toate cele nouă nominalizări ale sale fiind consecutive. În edițiile precedente, argentinianul s-a clasat pe locul 21 în 2021, pe 20 în 2023, pe 7 în 2024 și pe 20 în 2025.

Căpitanul formației milaneze a bifat a cincea prezență din carieră în cursa pentru cel mai râvnit trofeu individual. Prin această nominalizare, atacantul argentinian i-a depășit în ierarhia clubului pe Luis Suarez, Lothar Matthaus și Ronaldo , care au adunat câte patru prezențe pe lista finală. Singurii jucători din istoria lui Inter cu mai multe nominalizări sunt Sandro Mazzola, cu nouă, și Giacinto Facchetti, cu opt.

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Cifrele sezonului și ceremonia de la Londra

Prezența vârfului pe lista stabilită de redacțiile France Football și L'Equipe, sub supervizarea lui Luis Figo și Fabio Capello, vine după un sezon în care a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei cu Inter. De asemenea, el a ieșit golgheterul campionatului italian, cu 17 reușite.

La nivel de echipă națională, Lautaro Martinez a înscris trei goluri pentru Argentina la Campionatul Mondial, inclusiv pe cel decisiv din semifinala cu Anglia, care a calificat selecționata în finala cu Spania de la New York. Criteriile de selecție pentru Balonul de Aur vizează performanțele individuale, trofeele câștigate cu echipa, clasa și fair-play-ul.

În 2026, Balonul de Aur ajunge la ediția cu numărul 70. Ceremonia de decernare are loc luni, 26 octombrie, de la ora 22:00, și este găzduită în premieră de London Palladium din Londra, în onoarea englezului Stanley Matthews, câștigătorul primei ediții, în 1956.

Lista completă a celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur 2026