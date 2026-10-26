Nu s-a abținut! Mesajul postat de Vinicius Jr. după Barcelona - Real Madrid 1-2

Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Mesajul postat de Vinicius Jr. după Barcelona - Real Madrid 1-2

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

Marele absent al lui Jose Mourinho a fost, fără doar și poate, Vinicius. Brazilianul a văzut direct cartonașul roșu în urmă cu două etape, când a tras de păr un adversar de la Villarreal.

Deși nu a jucat, atacantul s-a arătat încântat de victoria obținută de echipa sa. În stilul caracteristic, brazilianul a „pus paie pe foc”, iar la scurt timp după fluierul final a venit cu o postare pe contul oficial de Instagram.

Vinicius Jr. a urcat pe „story” o fotografie cu rezultatul din El Clasico, aceasta fiind însoțită de trei emoji-uri cu față zâmbitoare, ironia având o țintă clară: rivala Barcelona.