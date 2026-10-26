Nu s-a abținut! Mesajul postat de Vinicius Jr. după Barcelona - Real Madrid 1-2

Nu s-a abținut! Mesajul postat de Vinicius Jr. după Barcelona - Real Madrid 1-2 La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vinicius Jr. a postat un mesaj după El Clasico.

TAGS:
BarcelonaReal MadridEl ClasicoVinicius Jr
Din articol

Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Mesajul postat de Vinicius Jr. după Barcelona - Real Madrid 1-2

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

Marele absent al lui Jose Mourinho a fost, fără doar și poate, Vinicius. Brazilianul a văzut direct cartonașul roșu în urmă cu două etape, când a tras de păr un adversar de la Villarreal.

Deși nu a jucat, atacantul s-a arătat încântat de victoria obținută de echipa sa. În stilul caracteristic, brazilianul a „pus paie pe foc”, iar la scurt timp după fluierul final a venit cu o postare pe contul oficial de Instagram.

Vinicius Jr. a urcat pe „story” o fotografie cu rezultatul din El Clasico, aceasta fiind însoțită de trei emoji-uri cu față zâmbitoare, ironia având o țintă clară: rivala Barcelona.

Cum arată clasamentul după El Clasico

În urma scorului înregistrat pe Camp Nou, Barcelona rămâne pe locul 1, cu 27 de puncte acumulate. Real Madrid a ajuns la borna de 24 de puncte și ocupă treapta a treia a ierarhiei, ca pe poziția a doua a podiumului să se afle Atletico Madrid.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov se oferă deja reduceri localnicilor
Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov se oferă deja reduceri localnicilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Hansi Flick a numit principala cauză a înfrângerii din El Clasico: „Trebuie să acceptăm”
Hansi Flick a numit principala cauză a înfrângerii din El Clasico: „Trebuie să acceptăm”
„Stupid!” Pedri, discurs fără perdea după înfrângerea din El Clasico
„Stupid!” Pedri, discurs fără perdea după înfrângerea din El Clasico
Scandal înaintea galei de diseară: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii!"
Scandal înaintea galei de diseară: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii!"
ULTIMELE STIRI
Lista completă a câștigătorilor Balonul de Aur. Fotbaliști din Ungaria, Scoția, Bulgaria, URSS, Liberia, Ucraina și Irlanda de Nord, printre laureați
Lista completă a câștigătorilor Balonul de Aur. Fotbaliști din Ungaria, Scoția, Bulgaria, URSS, Liberia, Ucraina și Irlanda de Nord, printre laureați
Reghecampf, premieră spectaculoasă după mai bine de un deceniu: se confirmă ce a spus Gigi Becali!
Reghecampf, premieră spectaculoasă după mai bine de un deceniu: se confirmă ce a spus Gigi Becali!
Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid
Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid
Jucătorul Barcelonei a spus-o direct după El Clasico: "Ăsta e Real Madrid!"
Jucătorul Barcelonei a spus-o direct după El Clasico: "Ăsta e Real Madrid!"
Scandal sub ochii lui Dennis Man! Jucătorii au sărit la bătaie
Scandal sub ochii lui Dennis Man! Jucătorii au sărit la bătaie
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

Gigi Becali, anunț despre schimbul Boutoutaou - Nsimba, după victoria cu Rapid

Notele din Italia ale lui Chivu și Drăgușin, după nebunia din Inter - Fiorentina

Notele din Italia ale lui Chivu și Drăgușin, după nebunia din Inter - Fiorentina

Kylian Mbappe a reușit în El Clasico ceea ce nu au putut nici Cristiano Ronaldo și Karim Benzema

Kylian Mbappe a reușit în El Clasico ceea ce nu au putut nici Cristiano Ronaldo și Karim Benzema

Spaniolii au găsit vinovatul pentru înfrângerea Barcelonei din El Clasico. Nota 4 și o descriere dură

Spaniolii au găsit vinovatul pentru înfrângerea Barcelonei din El Clasico. Nota 4 și o descriere dură

Dennis Man, precum boxerii la PSV: derby-ul cu Feyenoord a reconfirmat problema sa tot mai acută

Dennis Man, precum boxerii la PSV: derby-ul cu Feyenoord a reconfirmat problema sa tot mai acută

Scandal înaintea galei de diseară: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii!"

Scandal înaintea galei de diseară: "Dacă va câștiga el, e Balonul de Aur al rușinii!"



Recomandarile redactiei
Reghecampf, premieră spectaculoasă după mai bine de un deceniu: se confirmă ce a spus Gigi Becali!
Reghecampf, premieră spectaculoasă după mai bine de un deceniu: se confirmă ce a spus Gigi Becali!
Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid
Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid
Lista completă a câștigătorilor Balonul de Aur. Fotbaliști din Ungaria, Scoția, Bulgaria, URSS, Liberia, Ucraina și Irlanda de Nord, printre laureați
Lista completă a câștigătorilor Balonul de Aur. Fotbaliști din Ungaria, Scoția, Bulgaria, URSS, Liberia, Ucraina și Irlanda de Nord, printre laureați
Jucătorul Barcelonei a spus-o direct după El Clasico: "Ăsta e Real Madrid!"
Jucătorul Barcelonei a spus-o direct după El Clasico: "Ăsta e Real Madrid!"
FCSB, tot mai aproape de jackpot! Gigi Becali jubilează după cea mai recentă predicție
FCSB, tot mai aproape de jackpot! Gigi Becali jubilează după cea mai recentă predicție
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: ”V-am mințit”
Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: ”V-am mințit”
Sezonul trecut nu prindea echipa, duminică le-a câștigat meciul madrilenilor: "Esti o legendă absolută!"
Sezonul trecut nu prindea echipa, duminică le-a câștigat meciul madrilenilor: "Esti o legendă absolută!"
CITESTE SI
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”

stirileprotv Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”

Analiștii CFA România estimează că euro va ajunge la 5,39 lei în următoarele 12 luni. Ce s-ar putea întâmpla cu inflația

stirileprotv Analiștii CFA România estimează că euro va ajunge la 5,39 lei în următoarele 12 luni. Ce s-ar putea întâmpla cu inflația

Un spaniol a anunțat pe WhatsApp că își va lua concediu paternal și a fost concediat a doua zi. Ce despăgubiri a obținut

stirileprotv Un spaniol a anunțat pe WhatsApp că își va lua concediu paternal și a fost concediat a doua zi. Ce despăgubiri a obținut

Cristi Chivu împlinește 46 de ani. Mesajul special transmis de Inter Milano pentru tehnicianul român

stirileprotv Cristi Chivu împlinește 46 de ani. Mesajul special transmis de Inter Milano pentru tehnicianul român

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!