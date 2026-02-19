Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro

Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro La Liga
Barcelona poate să realizeze o mutare spectaculoasă fără să investească o sumă considerabilă. 

Barcelona Marcos Senesi Premier League la liga Bournemouth
Barcelona are șansa să dea o lovitură importantă pe piața transferurilor din vară. Marcos Senesi (28 de ani), fundașul central al lui Bournemouth, își dorește să ajungă în tabăra catalanilor. 

Barcelona poate aduce gratis un stoper apreciat în Premier League

Contractul lui Senesi cu Bournemouth expiră pe 30.06.2026, iar stoperul s-a decis că nu va semna prelungirea angajamentului cu formația la care evoluează din august 2022. Informația le aparține jurnaliștilor de la TEAMtalk și a fost citată de Transfer News Live.  

Barcelona va avea astfel posibilitatea să facă o mutare excelentă. Catalanii au arătat slăbiciuni în stagiunea curentă în apărare și s-au confruntat cu probleme de lot provocate de accidentări. 

În plus, situația financiară a clubului este în continuare problematică. Dacă l-ar aduce pe Marcos Senesi liber de contract, campioana en-titre a Spaniei s-ar întări doar achitând un salariu consistent. 

Marcos Senesi a impresionat la Bournemouth

Bournemouth l-a transferat pe Marcos Senesi, în august 2022, de la Feyenoord pentru 15 milioane de euro. De atunci a jucat 116 meciuri oficiale, în care a marcat șase goluri și a oferit nouă pase decisive. 

Internaționalul argentinian cu două selecții are o cotă de piață solidă. Portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 22 de milioane de euro. 

