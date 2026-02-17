Barcelona sparge banca: peste 80.000.000 de euro pentru starul lui Cristi Chivu

Barcelona sparge banca: peste 80.000.000 de euro pentru starul lui Cristi Chivu
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona e gata să îl transfere pe starul lui Inter.

Catalanii sunt în căutarea unui atacant, având în vedere că Robert Lewandowski este pe picior de plecare, iar singur vârf pe care îl mai are Barcelona este Ferran Torres.

Barcelona a pus ochii pe atacantul care a „rănit-o” în semifinala din Champions League de sezonul trecut. 

Este vorba despre Marcus Thuram, fotbalistul care a deschis „festivalul de goluri” în dubla din stagiunea trecută încheiată 7-6 la general în favoarea lui Inter. 

Barcelona îl vrea pe Marcus Thuram: Inter vrea peste 80 de milioane de euro

Echipa antrenată de Hansi Flick i-a serios în calcul aducerea atacantului francez în această vară.

Inter ar putea renunța la unul dintre starurile echipei lui Cristi Chivu doar pentru o ofertă mai mare de 80 de milioane de euro, altfel „nerazzurrii” nu iau în calcul să îl lase pe Thuram să plece, după cum a dezvăluit jurnalistul turc Ekrem Konur.

Fotbalistul adus liber de contract de la Borussia Monchengladbach în iulie 2023 a marcat 12 goluri și a oferit cinic pase decisive în 29 de meciuri din acest sezon jucate pentru Inter.

Marcus Thuram este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

