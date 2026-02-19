Va fi liber de contract în vară și a ales: vrea să se transfere la Barcelona!

Din 2022 la Bournemouth, Marcos Senesi (28 de ani) a intrat deja în ultimele luni de contract cu echipa sa, de care ar urma să se despartă în vară.

Fundașul central nu duce lipsă de oferte, având în vedere că este titular incontestabil la echipa de pe ”Vitality Stadium”, dar și-a ales deja următoarea destinație. Ar vrea să se transfere la Barcelona, scrie TEAMtalk.

Marcos Senesi vrea să se transfere la Barcelona!

Un fundaș central cu profilul lui Senesi ar putea părea tentant pentru gruparea blaugrana, dar în spațiul public nu au existat, momentan, zvonuri legate de interesul clubului pentru transferul său.

În plus, acesta ar putea semna din postura de jucător liber de contract, un alt aspect pentru care clubul de pe Camp Nou îl poate considera atractiv, având în vedere situația delicată pe care Barcelona o are pe plan financiar.

15 milioane de euro a plătit Bournemouth pentru a-l transfera pe Senesi de la Feyenoord. În acest sezon a bifat 27 de partide, în campionat, FA Cup și Cupa Ligii.