Va fi liber de contract în vară și a ales: vrea să se transfere la Barcelona!

Din 2022 la Bournemouth, Marcos Senesi (28 de ani) a intrat deja în ultimele luni de contract cu echipa sa, de care ar urma să se despartă în vară.

Fundașul central nu duce lipsă de oferte, având în vedere că este titular incontestabil la echipa de pe ”Vitality Stadium”, dar și-a ales deja următoarea destinație. Ar vrea să se transfere la Barcelona, scrie TEAMtalk.

Marcos Senesi vrea să se transfere la Barcelona!

Un fundaș central cu profilul lui Senesi ar putea părea tentant pentru gruparea blaugrana, dar în spațiul public nu au existat, momentan, zvonuri legate de interesul clubului pentru transferul său.

În plus, acesta ar putea semna din postura de jucător liber de contract, un alt aspect pentru care clubul de pe Camp Nou îl poate considera atractiv, având în vedere situația delicată pe care Barcelona o are pe plan financiar.

15 milioane de euro a plătit Bournemouth pentru a-l transfera pe Senesi de la Feyenoord. În acest sezon a bifat 27 de partide, în campionat, FA Cup și Cupa Ligii.

Barcelona, locul doi în La Liga

După ce a pierdut în ultima etapă cu Girona, scor 1-0, Barcelona a rămas pe locul doi în La Liga, la două puncte în spatele rivalei Real Madrid, care are un parcurs perfect în ultimele etape.

În următoarea rundă din campionat, Barcelona va juca pe teren propriu cu penultima clasată Levante.

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Steaua se destramă, Oprița îl pune la zid pe Chipirliu: "Toți sunt liberi la vară. Și eu mi-am pierdut entuziasmul"
Play-off-ul pentru optimile Europa League, ACUM pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 1-0 și Lille - Steaua Roșie 0-0!
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc se află românca în clasamentul LIVE
Dinamo, înfrângere cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor
Reacția lui MM Stoica, după ce Florin Prunea l-a făcut praf
Adrian Bumbescu, ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Sperăm că va fi pe bancă”
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc se află românca în clasamentul LIVE
Reacția lui MM Stoica, după ce Florin Prunea l-a făcut praf
Adrian Bumbescu, ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Sperăm că va fi pe bancă”
Cum l-au numit americanii pe Louis Munteanu chiar înaintea debutului în MLS
Play-off-ul pentru optimile Europa League, ACUM pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 1-0 și Lille - Steaua Roșie 0-0!
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

