Ce loc ocupă echipajul României la bob-4 după primele două manșe. Accident grav cu răsturnare pe pistă!

Ce loc ocupă echipajul României la bob-4 după primele două manșe. Accident grav cu răsturnare pe pistă! Jocurile Olimpice
Jocurile Olimpice din 2026 se desfășoară în Italia, la Milano-Cortina.

Romania bob-4mihai tenteaGeorge IordacheConstantin DinescuJocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano CortinaMihai Păcioianu
Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache şi Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manşe, desfăşurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Ei şi-au asigurat astfel clasificarea în primele 16 echipaje.

Tricolorii au terminat prima manşă cu al 16-lea timp (55 sec 05/100), iar au avut o manşă secundă mai bună (al 13-lea timp, 55 sec 12/100), timpul lor cumulat fiind de 1 min 50 sec 17/100.

România - pe locul 16, Germania - evident, prima

Lideri sunt germanii Johannes Lochner/Thorsten Margis/Jorn Wenzel/Georg Fleischhauer, în 1 min 48 sec 61/100, urmate de alte două echipaje tot din Germania.

Ultimele două manşe vor avea loc duminică, de la ora 11:00, respectiv 13:15. În ultima manşă vor lua startul doar cele mai bune 20 de echipaje.

La JO 2022, România s-a clasat pe 13 în proba de bob-4, cu un echipaj compus din Mihai Tentea, Raul Dobre, Ciprian Daroczi şi Cristian Radu.

Austriecii, implicați într-un accident care putea avea urmări grave

A doua manşă de sâmbătă a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei.

Bobul condus de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat la viteză mare la ieşirea dintr-o curbă şi a alunecat pe o parte timp de aproximativ 30 de secunde, înainte de a se întoarce înapoi în apropierea liniei de sosire, în urcare, apoi de a se opri puţin mai jos.

Conform imaginilor televizate, ajutaţi de zeci de persoane, cei trei membri ai echipei lui Mandlbauer (Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer şi Daniel Bertschler) au ieşit nevătămaţi din accident.

Pilotul, însă, a trebuit să fie îngrijit pe pistă, înainte de a fi evacuat pe o targă. 

Potrivit cotidianului austriac Kurier, el ar fi fost transportat la spital, unde ar fi supus în prezent unor examinări suplimentare.

Pe locul 20 în prima manşă, cei patru boberi austrieci, toţi echipaţi cu căşti, au luat startul pe poziţia a cincea în a doua manşă (din patru). 

Lungul derapaj al bobului lor a lăsat urme adânci de zgârieturi pe pista olimpică din Cortina.

Info: Agerpres, news.ro

