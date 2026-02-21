Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache şi Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manşe, desfăşurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Ei şi-au asigurat astfel clasificarea în primele 16 echipaje.

Tricolorii au terminat prima manşă cu al 16-lea timp (55 sec 05/100), iar au avut o manşă secundă mai bună (al 13-lea timp, 55 sec 12/100), timpul lor cumulat fiind de 1 min 50 sec 17/100.

România - pe locul 16, Germania - evident, prima

Lideri sunt germanii Johannes Lochner/Thorsten Margis/Jorn Wenzel/Georg Fleischhauer, în 1 min 48 sec 61/100, urmate de alte două echipaje tot din Germania.

Ultimele două manşe vor avea loc duminică, de la ora 11:00, respectiv 13:15. În ultima manşă vor lua startul doar cele mai bune 20 de echipaje.

La JO 2022, România s-a clasat pe 13 în proba de bob-4, cu un echipaj compus din Mihai Tentea, Raul Dobre, Ciprian Daroczi şi Cristian Radu.

Austriecii, implicați într-un accident care putea avea urmări grave

A doua manşă de sâmbătă a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei.

Bobul condus de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat la viteză mare la ieşirea dintr-o curbă şi a alunecat pe o parte timp de aproximativ 30 de secunde, înainte de a se întoarce înapoi în apropierea liniei de sosire, în urcare, apoi de a se opri puţin mai jos.