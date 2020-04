“Nu va fi nicio drama, daca Messi pleaca din Spania!” Spaniolii se pregatesc pentru o alta lovitura dupa terminarea crizei Covid-19

Leo Messi intra in ultimul an de contract si este curtat insistent de Inter Milano.

Javier Tebas, presedintele La Liga, crede ca prima liga spaniola de fotbal va ramane la fel de puternica si in cazul in care starul Barcelonei accepta oferta de a se transfera intr-un alt campionat. “Nu cred ca transferul lui Messi poate rezolva problemele campionatului italian, care sunt un mix negativ de datorii mari si incasari insuficiente. Cifrele Serie A sunt ingrijoratoare, iar venirea lui Messi nu va pune ordine, cu siguranta, in aceste probleme financiare. Mi-ar placea ca Messi sa ramana in Spania, dar, daca se hotaraste sa plece, nu va fi o drama pentru noi. S-a spus ca vom pierde multi bani fara Cristiano Ronaldo, dar am ajuns sa castigam mai mult, chiar si in Portugalia. Sigur ca ajuta sa ai jucatori de asemenea calitate, dar nu e esential pentru un campionat ca al nostru, unde avem o traditie indelungata, un stil de joc spectaculos si echipe cu o calitate foarte buna”, a declarat acesta.

Messi intra in ultimul an de contract pe Camp Nou si poate pleca liber de contract, in vara lui 2021, iar Inter Milano este clubul care i-a facut argentinianului o oferta concreta pentru a se muta in Seria A. Castigator a sase trofee Balonul de Aur, Messi se afla in conflict cu presedintele Josep Maria Bartomeu si cu directorul sportiv Eric Abidal, care au hotarat ca jucatorilor sa le fie taiate salariile cu 70% pe perioada crizei Covid-19, in timp ce cu antrenorul Quique Setien are o relatie rece. Nu este prima data cand milanezii sunt aproape sa il transfere pe Messi, ei activand clauza de 150 de milioane de euro in 2006, dar fotbalistul a hotarat sa ramana in Spania, unde a reusit 627 de goluri in 718 meciuri, a castigat 10 titluri in La Liga si 4 Champions League.