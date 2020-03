Alerta la Barcelona! Contractul lui Messi expira la anul, iar sefii catalanilor nu vor sa il piarda gratis! De ce se pragatesc oficialii clubului

Sefii Barcelonei ii propun un nou contract lui Leo Messi.

Contractul lui Leo Messi cu Barcelona se apropie de final, iar sefii gruparii de pe Camp Nou se pregatesc sa ii ofere o noua intelegere. Starul argentinian are contract cu Barcelona pana in vara anului 2021, iar potrivit unei clauze pe care acesta a impus-o in 2017, moment in care si-a renogociat contractul cu campioana Spaniei, acesta poate pleca gratis in vara anului viitor, anunta Mundo Deportivo.

Pe 2 decembrie 2019, an in care Leo Messi a castigat al saselea Balon de Aur si l-a depasit pe Cristiano Ronaldo la numarul de astfel de trofee, a oferit o declaratie care ii poate linisti pe fanii catalinilor in privinta semnarii unei noi intelegeri.

"Ceea ce simt pentru acest club inseamna mai mult decat orice semnatura!", a spus Leo Messi la acea vreme.