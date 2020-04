Barcelona se reinventeaza si va ataca cu tripleta sud-americana MLN! Cei doi superatacanti care vin langa Messi

Barcelona pregateste transferuri de sute de milioane de euro, desi a taiat 70% din salariile fotbalistilor din lot.

Barcelona se pregateste sa ii transfere pe Lautaro Martinez (Inter Milano), caruia vrea sa ii plateasca clauza de transfer de 110 milioane de euro si sa il readuca pe Neymar, pentru care PSG este dispusa sa se desparta pentru 180 de milioane de euro. Argentinianul a impresionat in tricoul „nerazzurilor”, avand 31 de meciuri si 16 goluri in toate competitiile, el fiind vazut ca inlocuitor perfect pentru uruguyanul Suarez, care este cu 11 ani mai in varsta si a suferit mai multe accidentari in utlimele sezoane, dar si pentru ca este coechipier cu Messi la echipa nationala. Neymar, care a avut un sezon bun la Paris, a iesit din gratiile lui Nasser Al Khelaifi, presedintele lui PSG, care vrea sa scape neaparat de el.

De asemenea, catalanii vor sa ii prelungeasca contractual lui Leo Messi, care expira in iunie 2021, pentru inca 3 sezoane, urmand sa castige mai mult decat cele 100 de milioane pe an din prezent (inainte de taxe, cu bonusuri si drepturi de imagine). Noua tripleta ofensiva MLN este cea cu care Barcelona vrea sa isi mentina suprematia in La Liga si sa castige primul trofeu Champions League, dupa o pauza de 5 ani, timp in care rivala Real Madrid s-a impus de trei ori consecutiv.