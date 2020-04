"Lautaro este un '9' ideal pentru Messi!" Calitatea nestiuta a atacantului pentru care Barcelona trebuie sa dea 111 milioane

Lautaro Martinez este principala tinta pentru Barcelona in urmatoarea fereastra de transferuri.

Atacantul de 22 de ani a sosit la Inter Milano in vara lui 2018, cand italienii au platit in schimbul sau 25 de milioane de euro lui Racing din Argentina. Cota s-a a crescut in numai doi ani la 80 de milioane de euro si Barcelona il doreste cu orice pret.

Lautaro este in fata celui mai bun sezon al carierei, reusind 16 goluri si 4 pase decisive in toate competitiile pentru Inter.

Una din principalele calitati ale atacantului este inteligenta peste medie de care da dovada, anunta psihologul lui Racing care l-a evaluat pe Martinez. Lautaro a obtinut cele mai bune rezultate la testele psihologice din istoria clubului argentinian:

"Acest copil are un cap spectaculos. Trebuie sa fii inteligent pentru a juca cu Messi. Trebuie sa fii foarte atent la tot ceea ce face pentru ca in orice moment iti ofera o minge incredibila.

Lautaro poate fin un excelent numar 9 pentru Messi. Caracteristicile sale se potrivesc perfect pentru jocul cu Leo. In interioriul careului, de exemplu, el este similar cu Suarez", a spus Fabio Radaelli pentru Mundo Deportivo.

Barcelona va trebui sa achite clauza de reziliere a lui Lautaro daca vor sa il transfere. Inter Milano nu se gandeste sa ii dea drumul pentru mai putin de 111 milioane de euro.