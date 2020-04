Poate sa primeasca si 1 miliard de euro ca tot nu il da! E considerat noul "Xavi", iar Barcelona l-a trecut pe lista alaturi de Messi si Ter Stegen in categoria jucatorilor netransferabili

Fotbalistul adus de Barcelona de la Gremio, Arthur Melo (23 de ani) este considerat noul "Xavi" de catre oficialii catalanilor si l-au trecut pe o scurta lista a jucatorilor netransferabili, potrivit Sport.es. Pe aceasta lista sa regaseau pana in acest moment Leo Messi si Marc-Andre ter Stegen, iar de acum li se alatura si Arthur Melo.

Arthur a fost cumparat in vara anului 2018 de la Gremio, in schimbul a 31 de milioane de euro si i-a convins pe catalani de calitatile sale, chiar daca in ultimul timp nu a mai jucat din cauza unor probleme fizice. Barcelona se leaga si de varsta lui Melo si avand in vedere ca este un jucator tanar plin de calitati, au hotarat ca este netransferabil, iar acest lucru a aparut pe prima pagina a editiei tiparite Sport.es.



Barcelona have declared Arthur Melo as untransferable. Setién considers the Brazilian as a key piece for his squad and the Brazilian will not enter any operation this summer. Barça have faith that the midfielder will only get better. [sport] pic.twitter.com/R2sT9ikq1l