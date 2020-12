Messi este un star PLANETAR, dar viata lui se desfasoara ca a unui om normal! "Uneori merg la supermarket sa fac cumparaturi!" Cum decurge o zi in viata lui

Starul Barcelonei a oferit un interviu incendiar pentru postul de televiziune La Sexta.

Messi a vorbit despre toate speculatiile presei din ultimele luni. Argentinianul a dezvaluit ca nu stie exact ce va face in viitor si ce sa va gandi in aceste ultime 6 luni in care mai are contract cu grupararea catalana.

De asemenea, jucatorul cu cele mai multe Baloane de Aur din istorie a dezvaluit si cum isi petrece majoritatea timpului. Messi a declarat ca viata lui e destul de plictisitoare si ca uneori mai merge sa faca cumparaturi.

"Viata mea este foarte normala si uneori plictisitoare. Ma trezesc, iau micul dejun, ii duc pe baieti la scoala, ma antrenez, ma intorc acasa... Uneori merg la supermarket sa fac cumparaturi. Nu intotdeauna, dar imi place sa merg. Nu neaparat in piete, pentru ca multi oameni se aduna si poate sa devina dificil

Este adevarat ca ma simt privilegiat, dar uneori as vrea sa fiu un anonim si sa nu am trei sute de ochi care ma privesc. Voi fi mereu recunoscator pentru dragostea pe care mi-o ofera toata lumea, este ceva spectaculos", a spus Messi pentru La Sexta.