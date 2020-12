BOMBA zilei in Europa! Detaliul care l-a dat de gol pe Messi! Unde va pleca Leo la sfarsitul sezonului! Prietenul lui cel mai bun a aranjat totul

Contractul lui Lionel Messi cu Barcelona va expira in vara lui 2021.

Messi a anuntat duminica ca anul viitor va face marele anunt cu privire la viitorul sau. Leo a anuntat ca se va concentra pe urmatoarele sase luni care urmeaza, urmand sa se lupte pentru toate trofeele puse in joc.

Starul catalanilor a declarat ca ii va fi foarte greu sa se desparta de clubul la care a facut istorie, dar ca va decide in vara daca va continua sau nu la Barcelona.

Conform jurnalistului Scagliola Lucas, de la publicatia Independiente, Aguero s-ar fi mutat intr-o noua casa in urma cu cateva zile, iar casa in care a stat pana acum va fi locuita de Leo Messi, in momentul in care va veni la Manchester.

Potrivit aceleiasi surse, Messi va semna cu Manchester City si va deveni colegul celui mai bun prieten al sau, Sergio Aguero. Messi este de asemenea nasul fiului lui Sergio, Benjamin Aguero.

