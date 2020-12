"Nu-l poti compara pe Zlatan cu Messi! Ce-a facut?!" Cine este cel mai bun fotbalist din lume si care este echipa preferata a lui Boloni 

Ladislau Boloni a dezvaluit cine este fotbalistul sau preferat.

Antrenorul roman in varsta de 67 de ani a comentat eterna disputa dintre Messi si Ronaldo, luandu-i in calcul si pe Ibrahimovic si Lewandowski. In plus, Boloni a recunoscut si care sunt echipele sale preferate de pe continent, punctand si ca viitorul fotbalului european ii apartine unui star de la PSG.

"Cruyff a spus: 'Nu conteaza cine este primul, ci sa fii mereu printre primii'. De la Pele la Di Stefano, de la Puskas la Maradona, de la Cruyff la Ronaldo si Messi... Ibrahimovic? Ce-a facut?! A dat doua goluri cu calcaiul de la 30 de metri... Sunt ironic, insa nu-l poti compara pe Zlatan cu Messi. Sau chiar cu Lewandowski.

Eu l-as alege pe polonez dintre cei doi. E ca si cum l-ai compara pe Cantona, rege la Manchester United, cu Zidane, campion mondial si european. Forta umana joaca un rol urias in aprecierea unui fotbalist.

E timpul ca Mbappe trebuie sa soseasca. Pacat ca la PSG atmosfera artistica de a aduna diverse stele nu-l ajuta. PSG nu are seriozitatea lui Bayern Munchen. Daca iei numele jucatorilor, iti taie respiratia. Din nefericire, PSG nu are stabilitatea de a fi Bayern. Iar asta nu-l ajuta pe Kylian.

Clubul care a fost in inima mea a fost Internazionale Milano. In timpurile acelea vechi, cu catenaccio, cu Herrera. Apoi, am devenit suporterul lui Real Madrid pentru ca Ronaldo juca acolo. Acum, mai nou, doresc victoria lui Juventus. Admir longevitatea si regularitatea lui Bayern Munchen", a spus Ladislau Boloni, potrivit GSP.