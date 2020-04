Messi are doua oferte pe masa daca pleaca de la Barcelona! Ce cluburi il vor pe argentinian: in iarna poate semna GRATIS

Lionel Messi este aproape de finalul unei ere si doua cluburi vor sa il ia de la Barcelona.

Lionel Messi mai are contract cu Barcelona pana in vara lui 2021. Argentinianul va putea semna din postura de jucator liber din iarna si cei de la Mirror scriu ca are pe masa doua optiuni.

Potrivit englezilor, Messi isi va alege viitoarea destinatie dintre Inter Milano si Newell's Old Boys.

Daca Newell's ii ofera lui Messi sansa de a se intoarce in argentina, Inter va incerca sa dea o lovitura de imagine similara celei reusite de Juventus cu Ronaldo.

Fostul presedinte al clubului din Milano, Massimo Moratti, a sugerat ca Messi ar putea semna cu Inter Milano, club care l-a dorit si pe vremea cand fotbalistul avea doar 18 ani.

"Nu cred ca Messi este un vis interzis. Niciodata nu a fost, nici macar inainte de aceasta nenorocire. El se afla in ultima perioada a contractului sau si, fara indoiala, Inter ar face un efort extraordinar pentru a-l aduce. Nu stiu daca situatia actuala va schimba ceva in bine sau in rau. Dar cred ca vom vedea lucruri ciudate la sfarsitul anului. Martinez (n. r. Lautaro) este un baiat bun, care se gandeste la cariera lui. Dar vom vedea daca va fi parte dintr-o intelegere pentru a-l aduce pe Messi", a spus Massimo Moratti pentru Radio Rai.

Lautaro Martinez (22 de ani) este principala tinta a catalanilor pentru urmatoarea fereastra de transferuri. Inter ii va da drumul doar daca va fi achitata clauza de reziliere, in valoare de 111 milioane de euro.