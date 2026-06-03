Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a pierdut duelul generațiilor cu Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), din sferturile turneului de la Roland Garros.

Sportiva din Federația Rusă i-a lăsat româncei doar trei game-uri, într-o confruntare încheiată 6-0, 6-3, în doar 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea, „foarte încântată” de sezonul de zgură în care a confirmat semifinala de la Roma cu un sfert de finală în Paris

Apreciind diferența uriașă de vârstă, Sorana Cîrstea a sfătuit-o pe Mirra Andreeva să se bucure de fiecare moment, deoarece „totul trece foarte repede.”

Cât despre propriile amintiri cu care rămâne după șaptesprezece participări pe tabloul principal al competiției de mare șlem de la Paris, Sorana Cîrstea s-a declarat mai mult decât mulțumită de maniera în care a gestionat ultima sa participare în competiția majoră din Franța.

„Fiind și ultimul Roland Garros, amintirile vor rămâne mai relevante, în momentul de față. Cred că am făcut un sezon de zgură bun, cu sferturi aici, semifinala jucată la Roma. Dacă îmi spuneați înaintea sezonului de zgură de aceste rezultate, eram foarte încântată. Acum sunt și mai mult, mă bucur de modul în care decurge totul,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.