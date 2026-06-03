VIDEO Ce a declarat Sorana Cîrstea după ultimul Roland Garros al carierei: ce a făcut diferența în meciul cu Mirra Andreeva

Ce a declarat Sorana Cîrstea după ultimul Roland Garros al carierei: ce a făcut diferența în meciul cu Mirra Andreeva Tenis
Marcu Czentye
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Concluziile Soranei Cîrstea după sfertul de finală încheiat devreme la Paris.

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Mirra AndreevaRoland Garros 2026Tenis WTASorana Cirstea
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Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a pierdut duelul generațiilor cu Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), din sferturile turneului de la Roland Garros.

Sportiva din Federația Rusă i-a lăsat româncei doar trei game-uri, într-o confruntare încheiată 6-0, 6-3, în doar 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea, „foarte încântată” de sezonul de zgură în care a confirmat semifinala de la Roma cu un sfert de finală în Paris

Apreciind diferența uriașă de vârstă, Sorana Cîrstea a sfătuit-o pe Mirra Andreeva să se bucure de fiecare moment, deoarece „totul trece foarte repede.”

Cât despre propriile amintiri cu care rămâne după șaptesprezece participări pe tabloul principal al competiției de mare șlem de la Paris, Sorana Cîrstea s-a declarat mai mult decât mulțumită de maniera în care a gestionat ultima sa participare în competiția majoră din Franța.

„Fiind și ultimul Roland Garros, amintirile vor rămâne mai relevante, în momentul de față. Cred că am făcut un sezon de zgură bun, cu sferturi aici, semifinala jucată la Roma. Dacă îmi spuneați înaintea sezonului de zgură de aceste rezultate, eram foarte încântată. Acum sunt și mai mult, mă bucur de modul în care decurge totul,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea andreeva imago
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Fără set pierdut, Cîrstea a pierdut categoric în fața rusoaicei. Explicația româncei

Analizând jocul propriu-zis, Sorana Cîrstea s-a referit la condițiile de joc schimbate, în raport cu prima săptămână a turneului.

„Condițiile au fost extrem de diferite. Lente, temperatură scăzută, ploaie, au închis acoperișul, dar, în același timp, nu vreau să găsesc scuze. Condițiile au fost la fel pentru ambele jucătoare. Ea s-a adaptat mai bine.

Am simțit că a jucat extrem de bine, că nu mi-a dat puncte gratis, că nu m-a lăsat să intru în joc, iar eu am fost sub ceea ce joc în mod normal. Am simțit că nu pot să joc foarte scurt, că nu pot să pătrund în teren, să îmi fac loviturile câștigătoare.

Am simțit că nu pot să o deranjez nici cu serviciul, nici cu returul. De aici, diferența: ea a făcut un meci foarte bun, iar eu, un meci mai prost. Asta rezumă tot,” a adăugat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea ar putea pierde poziția 18 în clasamentul WTA în fața a două jucătoare încă aflate în turneu, la Roland Garros: Diana Shnaider și Anna Kalinskaya.

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