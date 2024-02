David Law a lucrat ca manager de comunicare al circuitului ATP în perioada 1998 - 2001, iar începând cu anul 2002 a fost reporter și comentator pentru postul BBC Radio 5. Din 2013, Law a comentat inclusiv meciuri din circuitul WTA pentru canalul BT Sport.

Cu o experiență de peste 20 de ani în lumea tenisului, jurnalistul britanic a vorbit cu claritate împotriva antrenorului francez, Patrick Mouratoglou, care a anunțat de curând reluarea parteneriatului cu danezul Holger Rune.

Vestea a intrigat multe voci din lumea tenisului, deoarece Simona Halep continuă să resimtă din plin incertitudinea și tensiunea, în timp ce își așteaptă verdictul final, pe când Patrick Mouratoglou este lăsat în voia sa, neimpunându-se, aparent, nicio obligație, în ciuda faptului că a fost implicat în a-i recomanda româncei suplimentul Keto MCT, contaminat cu Roxadustat.

Testul anti-doping cu rezultat pozitiv al Simonei Halep de la US Open 2022 a suspendat-o din tenisul profesionist, începând cu data de 7 octombrie 2022.

Până în ziua de astăzi, Simona Halep speră că „adevărul va ieși la iveală,” așa cum s-a pronunțat la ieșirea din Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în data de 9 februarie 2024.

„Poate că a sosit vremea ca, jucătorii care sunt testați pozitiv, să își vadă antrenorii puși sub lumina reflectoarelor. Poate că nu ar trebui să li se permită să continue să antreneze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Nu există reguli pentru fapta comisă. Patrick poate să facă exact lucrurile pe care vrea să le facă, iar oricine vrea, îl poate angaja. Pare că toată situația nu face nicio diferență în cazul lui.

Mie mi-ar fi rușine, dacă m-aș afla în poziția lui și, probabil, nu mi-aș dori să ies public până ce situația nu ar fi rezolvată într-un mod satisfăcător,” a declarat David Law, în emisiunea The Tennis Podcast, pe care o co-găzduiește alături de comentatoarea Catherine Whitaker.

