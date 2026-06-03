Cu evoluții bune în România la FC U Craiova și U Cluj, Blănuță a jucat la Campionatul European cu România U21, iar în septembrie a prins un transfer spectaculos la Dinamo Kiev, în schimbul căruia clubul lui Adrian Mititelu a încasat două milioane de euro.

Oleksandr Shovkovskyi, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev: "Transferul lui Blănuță, probabil o greșeală"

Aventura lui Blănuță în Ucraina s-a dovedit a fi un eșec, cel puțin în primul sezon. Mai întâi contestat vehement pentru distribuirea unor mesaje cu caracter pro-Rusia, atacantul nu a reușit să se evidențieze nici pe teren: a marcat doar un gol în cele 11 meciuri în care a fost folosit, iar în total a strâns puțin peste 300 de minute.

Deși mai are patru ani de contract cu Dinamo Kiev, Blănuță pare capitol închis pentru clubul din Ucraina. În ultimele luni, Dinamo București și-a manifestat public interesul pentru fotbalistul născut în Republica Moldova.

După sezonul dezamăgitor, Blănuță a primit o caracterizare dură și din partea fostului său antrenor de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi (51 de ani). Fostul mare portar ucrainean pregătea echipa în momentul în care Blănuță a ajuns la echipă.

"Nu vreau să spun nimic acum, dar probabil transferul lui Blănuță a fost o greșeală. Sau poate că n-a fost, dar el a ajuns la echipă după ce sezonul începuse. Nu s-a antrenat cu noi și nu a înțeles cum merg lucrurile la noi. În plus, e vorba și de o perioadă de adaptare.

Nu orice transfer poate să fie de succes. I-am văzut calitățile lui Blănuță, dar el juca la o echipă unde era mai mult a doua variantă.

Postările lui Blănuță de pe TikTok? Îmi aduc aminte de ele. Ne-am dat seama că trebuie să fim mai atenți la rețelele sociale ale jucătorilor, precum și la cercul de apropiați", a spus Oleksandr Shovkovskyi, potrivit UA-Football.