Val de ironii la adresa unui tricolor după Georgia - România: "I-a zis lui Hagi că nu poți să joci?"

Cu un prim 11 experimental forțat și de numeroasele probleme de lot, România s-a văzut condusă în startul reprizei secunde la Tbilisi, după ce portarul Aioani a scăpat o minge în fața porții, iar Giorgi Kvilitaia a deschis scorul. Louis Munteanu, introdus la pauză, a reușit să egaleze în minutul 55 cu o lovitură de cap excelentă.

Basarab Panduru l-a ironizat pe Alex Dobre după Georgia - România 1-1

Gică Hagi a testat un sistem cu trei fundași centrali la Tbilisi. În prima repriză, Olimpiu Moruțan a avut misiunea de a se ocupa de întregul flanc drept al României, iar la pauză a fost înlocuit de un alt rapidist, Alex Dobre, care a primit aceleași sarcini.

Golgheter al Rapidului în Superliga, Alex Dobre a fost folosit într-o poziție mult mai retrasă decât cea cu care este obișnuit. Fostul internațional Basarab Panduru nu a uitat declarațiile dure ale lui Dobre la adresa lui Costel Gâlcă în play-off, când jucătorul s-a plâns că nu este pus în valoare de tactica antrenorului.