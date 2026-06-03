Val de ironii la adresa unui tricolor după Georgia - România: "I-a zis lui Hagi că nu poți să joci?"

Val de ironii la adresa unui tricolor după Georgia - România: &quot;I-a zis lui Hagi că nu poți să joci?&quot; Nationala
SPORT.RO
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România a remizat cu Georgia, la Tbilisi, scor 1-1, într-o partidă amicală care a marcat revenirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer.

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GeorgiaEchipa NationalaGica HagiBasarab Pandurualex dobreRapidCostel Galca
Din articol

Cu un prim 11 experimental forțat și de numeroasele probleme de lot, România s-a văzut condusă în startul reprizei secunde la Tbilisi, după ce portarul Aioani a scăpat o minge în fața porții, iar Giorgi Kvilitaia a deschis scorul. Louis Munteanu, introdus la pauză, a reușit să egaleze în minutul 55 cu o lovitură de cap excelentă.

Basarab Panduru l-a ironizat pe Alex Dobre după Georgia - România 1-1

Gică Hagi a testat un sistem cu trei fundași centrali la Tbilisi. În prima repriză, Olimpiu Moruțan a avut misiunea de a se ocupa de întregul flanc drept al României, iar la pauză a fost înlocuit de un alt rapidist, Alex Dobre, care a primit aceleași sarcini.

Golgheter al Rapidului în Superliga, Alex Dobre a fost folosit într-o poziție mult mai retrasă decât cea cu care este obișnuit. Fostul internațional Basarab Panduru nu a uitat declarațiile dure ale lui Dobre la adresa lui Costel Gâlcă în play-off, când jucătorul s-a plâns că nu este pus în valoare de tactica antrenorului.

Panduru a avut un discurs ironic la adresa lui Dobre și a întrebat retoric dacă jucătorul de la Rapid și-ar fi permis să aibă un discurs similar și la adresa noului selecționer Gică Hagi.

"Mi-a plăcut Dobre că a fost foarte atent la jucătorul din bandă. Ăla n-a mișcat. Întrebarea este dacă i-a spus Regelui, când a intrat, că el nu poate fundaș dreapta. 'Dacă vrei să joc ce a jucat Moruțan în prima repriză, nu mă pune. Eu joc în 4-3-3. Dacă schimb sistemul, pot'.

Aaa, aici intri, ești vigilent cu coada ochiului, stai acolo în 5, atingi o dată mingea și o dai în aut, nu e nicio problemă. Vezi? Nu e în regulă!

El putea să spună: 'Eu nu pot. Am văzut ce-i ceri lui Moruțan. Nu mă pune acolo că nu pot. Nu sunt bun. Bagă pe altcineva, bagă-l pe Sorescu pentru că el asta face la echipa de club'. Am înțeleg că asta a fost problema la Rapid. El a făcut lucrurile astea, iar acum a venit momentul în care nu a jucat niciodată așa", a spus Panduru, la Prima Sport.

  • Georgia romania amical 02062026
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Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
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