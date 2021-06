Lovitura pregatita de Florentino Perez! Carlo Ancelotti, inapoi pe banca Realului?! Ce scrie presa din Spania si ce alte variante mai sunt

Ancelotti a mai pregatit-o pe Real intre 2013 si 2015, unde a reusit sa castige si un trofeu Champions League.

Considerat ca fiind unul dintre cei mai buni antrenori ai ultimiilor 20 de ani, Carlo Ancelotti pare ca a iesit putin din lumina reflectoarelor, dupa ce a decis sa inceapa un proiect pe termen mediu si lung la Everton, in Premier League.

Castigator al multor trofee in cei peste 25 de ani de cariera ca manager, italianul a antrenat nume mari, precum Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid sau Bayern, insa a declarat ca cele mai mari satisfactii le-a avut la echipa spaniola, unde a reusit sa aduca "La Decima", al 10-lea trofeu Champions League din palmaresul clubului.

Conform Mundodeportivo, Florentino Perez ar vrea sa-l readuca la Madrid pe Ancelotti, dupa ce echipa "blanco" a ramas fara antrenor in urma plecarii lui Zinedine Zidane, care l-a atacat subtil pe presedintele formatiei, spunand ca nu a avut parte de sustinerea pe care o merita in urma rezultatelor avute in ultimii ani.

Pe langa tehnicianul italian, pe lista Realului se mai afla Antonio Conte, recent despartit de Inter, si Mauricio Pochettino, aproape si el de plecarea de la PSG, unde a ajuns in urma cu doar cateva luni.