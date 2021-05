BREAKING NEWS | Zidane pleaca de la Real Madrid! Decizia de ultima ora a antrenorului francez

Presa spaniola zvonea ca Zidane le-a comunicat jucatorilor, dupa ce echipa a fost eliminata din semifinalele Champions League de catre Chelsea, ca va pleca de la Real la finalul sezonului si se pare ca jurnalistii iberici au avut dreptate.

Antrenor francez nu a vrut sa comenteze posibila sa plecare de la Madrid in ultima luna, spunand de fiecare daca ca urmatorul meci este cel mai important. Miercuri-seara, potrivit celebrului jurnalist, Fabrizio Romano, Zidane a decis sa se desparta de Real Madrid.

Vestea aceasta vine in aceeasi zi cu plecarea lui Antonio Conte de la Inter, fix in anul cand a reusit sa castige Serie A, italianul fiind principala optiune a lui Florentino Perez pentru postul de antrenor.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️???? #RealMadrid #Zidane