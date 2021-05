BREAKING NEWS! Real Madrid a anuntat oficial transferul lui Alaba! Cat va incasa fotbalistul 

Fundasul s-a despartit de Bayern la finalul sezonului, dupa ce a ramas liber de contract. Numele sau a fost asociate cu mai multe cluburi importante din Europa, insa alegerea austriacului a fost Real Madrid.

Clubul a anuntat oficial ca a ajuns la o intelegere cu jucatorul, care a semnat pentru urmatoarele cinci sezoane.

"Real Madrid a ajuns la un acord cu jucatorul David Alaba, care va ramane la club in urmatoarele cinci sezoane.

David Alaba va fi prezentat ca noul jucator al lui Real dupa finalul Campionatului European", se arata in comunicatul clubului.

Jurnalistul Fabrizio Romano informeaza ca salariul jucatorului va ajunge la 12 milioane de euro net, pe sezon.

Official and confirmed. David Alaba is a new Real Madrid player, club statement announces. Contract until June 2026 and salary around €12m net per season. ⚪️ #RealMadrid #Alaba https://t.co/6YmBL5LGXy