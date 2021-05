Surpriza la Real Madrid! Cine e favorit sa ii ia locul lui Zidane dupa ce varianta Allegri a picat

Presa din Spania a speculat plecarea francezului in ultimele saptamani, prezentand mai multe variante pe care madrilenii le-ar avea pentru a-l inlocui pe Zidane. Favorit sa preia banca Realului era considerat Massimiliano Allegri, dar aceasta varianta a picat, italianul fiind extrem de aproape de a reveni la Juventus.

Acum, potrivit jurnalistilor publicatiei Goal, Zidane ar putea fi inlocuit de Mauricio Pochettino, actualul tehnician al celor de la PSG. Argentinianul a declarat in septembrie 2020 ca viseaza sa ajunga sa o antreneze pe Real Madrid: "Daca nu cea mai buna, e una dintre cele mai bune echipe din lume. Cred ca toata lumea viseaza sa ajunga acolo", spunea Pochettino, care in acest sezon a reusit sa cucereasca Cupa si Supercupa Frantei.

Real Madrid have made Mauricio Pochettino their top managerial target after Zinedine Zidane's exit, Goal can confirm ???? pic.twitter.com/c8yx4PEfEq