Milan poate plăti aproape 150 de milioane de euro pentru trio-ul de la Sporting

Ruben Amorim vrea să aibă la dispoziție la AC Milan trei jucători de la Sporting Lisabona, fostul său club din Portugalia. Managerul le-a cerut oficialilor clubului lombard să înceapă negocierile pentru aducerea lui Morten Hjulmand (26 de ani / mijlocaș central / Danemarca), Francisco Trincao (26 de ani / mijlocaș central ofensiv / Portugalia) și Goncalo Inacio (24 de ani / fundaș central / Portugalia).

Hjulmand a jucat anterior la Admira Wacker și Lecce și are 27 de selecții și 1 gol pentru naționala de seniori a Danemarcei, fiind cotat la 45 de milioane de euro. Trincao a mai fost sub contract cu Sporting Braga, FC Barcelona și Wolverhampton Wanderers, are 18 selecții și 3 goluri pentru reprezentativa lusitană și este cotat la 40 de milioane de euro. Inacio este un produs al academiei lui Sporting, are 22 de selecții pentru naționala Portugaliei și este cotat la 40 de milioane de euro.

Camarda, Chukwueze și Musah se întorc după împrumuturi

În această perioadă de mercato, AC Milan nu a transferat niciun jucător, dar i-a recuperat după împrumuturi pe Francesco Camarda (Lecce), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Ismael Bennacer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese) și Kevin Zeroli (Juve Stabia).

Clubul s-a despărțit de Alex Jimenez (Bournemouth / 18.5 mil. euro), Alvaro Morata (Como / 12 mil. euro), Lorenzo Colombo (Genoa / 7 mil. euro), Tommaso Pobega (7 mil. euro) și Niclas Fullkrug (West Ham United / împrumut expirat).

Presa din italia scrie că pe lunga listă de transferuri a clubului de pe San Siro se mai află Goncalo Ramos (PSG), Arne Engels (Celtic), Crysencio Summerville (West Ham United), Diogo Leite (Union Berlin), Aurelien Guernier (Birmingham City), Manuel Ugarte (Manchester United), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Nicolo Zaniolo (Udinese), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Darwin Nunez (Al Hilal), Matvei Ponomarenko (Dinamo Kiev), Sando Tonali (Newcastle United), Mario Gila (Lazio) și Domenico Berardi (Sassuolo).

Foto - Getty Images, Gabriel Chirea