Suarez și Trincao pot ajunge în Arabia Saudită pentru o sumă fabuloasă

Cluburile din Arabia Saudită sunt foarte aproape de transferul a doi jucători importanți de la Sporting Lisabona. Cele două vedete vizate sunt Luis Suarez și Francisco Trincao, doi dintre cei mai în formă jucători ai "Leilor", care ocupă locul secund în Primeira Liga, sunt calificați în semifinalele Cupei Portugaliei și vor întâlni pe Arsenal în sferturile de finală ale Champions League.

Potrivit presei portugheze, cei doi jucători pot ajunge "la pachet" la echipe de top din Saudi Pro League, în schimbul a peste 150 de milioane de euro. Suarez, care are o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro, este liderul clasamentului golgheterilor campionatului lusitan, având 33 de goluri în 42 de apariții (24 doar în campionat), în timp ce Trincao (clauză de reziliere de 60 de milioane de euro) are 11 goluri și 14 pase decisive în 42 de meciuri, în acest sezon.

În campionatul saudit mai evoluează câțiva jucători importanți portughezi sau care au jucat în Primeira Liga, precum Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Otavio (Al Qadsiah), Danilo Pereira (Al Ittihad), Jorge Fernandes (Al Fateh), Leandro Antunes (Al Riyadh), Alfa Semedo (Al Fayha), Fabio Martins (Al Hazem), Bruno Varela (Al Hazem), Roger Fernandes (Al Ittihad), Pedro Rebocho (Al Khaleej), Toze (Al Riyadh), Guga (Al Najma), Carlos Junior (Al Shabab), Luis Maximiano (Neom SC) sau Joao Felix (Al Nassr).

Cei doi jucători au costat 41 de milioane de euro

Luis Suarez (28 de ani) a fost legitimat la Itagui Leones, Granada, Watford, Valladolid, Gimnastic Tarragona, Zaragoza, Marseille, Almeria și Sporting Lisabona. Are 8 selecții și 4 goluri pentru Columbia, joacă ca atacant central și este cotat la 28 de milioane de euro, după ce a costat 23 de milioane de euro, în vara trecută.

Francisco Trincao (26 de ani) a jucat pentru Sporting Braga, FC Barcelona, Wolverhampton Wanderers și Sporting Lisabona. Are 16 selecții și 2 goluri pentru Portugalia, evoluează ca mijlocaș ofensiv și este cotat la 35 de milioane de euro. A fost transferat de la Barcelona pentru 18 milioane de euro, în iulie 2023.

Foto - Getty Images