Stirea momentului in sportul romanesc! Antrenorul care lasa Barcelona pentru a veni la Dinamo a fost prezentat

Suporterii dinamovisti au si motive de bucurie, intr-o perioada trista pentru ei.

Echipa de handbal masculin al lui Dinamo a dominat competitiile interne in ultimii ani, avand si rezultatele foarte bune la nivel international. Totusi, antrenorul care a reusit sa contribuie in mod decisiv la aceste performante, Constantin Stefan, nu se va mai afla pe banca echipei si din sezonul urmator.

Xavi Pascual (53 de ani), fost antrenor al Barcelonei (2009-2021) si selectioner al nationalei Romaniei de handbal masculin (2016-2018), a semnat cu formatia dinamovista pentru urmatorii 3 ani. Spaniolul a fost declarat cel mai bun antrenor al sezonului 2020-2021 al Ligii Campionilor, iar aducerea sa reprezinta si o lovitura de imagine pentru "dulai".



"Este o onoare pentru mine sa ma intorc ca antrenor in Romania. Dinamo m-a dorit foarte mult si vreau sa multumesc clubului pentru efortul depus pentru a ma avea pe banca tehnica in sezonul urmator. Pentru mine este o mare provocare si sper ca aceasta colaborare sa fie de lunga durata si de mare succes.

As dori, de asemenea, sa ii trimit cele mai bune urari lui Javi Humet in aceste momente dificile pentru el. As vrea, de asemenea, sa spun ca am fost foarte impresionat de modul in care fanii dinamovisti l-au sustinut in acele momente dificile", a spus Xavi Pascual conform site-ului oficial al echipei.