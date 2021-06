Barcelona nu se mai opreste! Catalanii, la al doilea transfer in ultimele 48 de ore. Videoclip de prezentare emotionant pentru noul jucator

Dupa ce au reusit sa obtina semnatura lui Sergio Aguero, venit liber de contract de la Manchester City, acum Barcelona l-a anuntat si pe Eric Garcia, tanarul jucator spaniol, care a fost crescut la celebra academie a clubului, "La Masia". Fundasul central a semnat cu Barcelona pana in 2026 si vine din postura de jucator liber de contract. Catalanii i-au stabilit o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro.



"FC Barcelona si Eric Garcia au ajuns la un acord pentru transferul jucatorului incepand cu data de 1 iulie, cand contractul sau cu Manchester City se va fi incheiat. Jucatorul a semnat un contract pana la finalul editiei 2025/26 si are o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R