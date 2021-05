Primul transfer din era Laporta! Barcelona a reusit prima mutare a verii! Catalanii isi intaresc defensiva

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Eric Garcia va fi prezentat oficial in cursul zilei de luni. Fundasul de 20 de ani va semna un contract valabil pana in 2026 cu clubul catalan.

Intre fundasul ce este, inca, legitimat la Manchester City si FC Barcelona a existat un acord verbal inca din vara trecuta, astfel ca transferul nu este o surpiza pentru nimeni. Garcia a fost crescut de FC Barcelona, dar a fost cedat la Manchester City in 2017.

Eric Garcia will be announced in the next hours as new Barcelona player, contract until June 2026. ???????? #FCB

He always wanted to respect his verbal agreement with Barça. When other clubs were approaching him and Man City were trying to convince him, Eric answer was: only Barça. https://t.co/DTuYHMK1nV