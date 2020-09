Barcelona face primul transfer din 'ERA Koeman'! Mutarea a fost anuntata surprinzator: "Urmatorul numar 8 al echipei!"

Ronald Koeman a inceput reconstructia la Barcelona si un prim transfer a fost anuntat surprinzator.

Georginio Wijnaldum (29 de ani) va fi mai mult ca sigur primul transfer facut de Koeman la Barcelona. Mijlocasul lui Liverpool este una dintre principalele tine ale antrenorului olandez, iar potrivit unui fost mare jucator al catalanilor, transferul s-a realizat deja.

Hristo Stoichkov (54 de ani), fosta legenda a Barcelonei, a postat un mesaj pe contul personal de Instagram prin care anunta mutarea:

"Urmatorul numar 8 al dragei mele Barcelona", a scris Stoichkov in dreptul unei poze in care il tine de brat pe Wijnaldum dupa finala Champions League castigata de Liverpool in 2019.

Mutarea ar urma sa fie facuta oficial imediat dupa ce Liverpool isi asigura inlocuitorul pentru Wijnaldum. Sport.es anunta ca Thiago Alcantara va ajunge pe Anfield pentru a-l inlocui pe internationalul olandez.

Numarul 8 la Barcelona, purtat si de legendarul Hristo Stoichkov, este liber dupa ce Arthur Melo a plecat de la Barcelona la Juventus in aceasta vara.