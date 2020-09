Transfer spectaculos pe Camp Nou! Barcelona e gata sa aduca un jucator dorit si de Liverpool: anunt de ULTIMA ORA

Ronald Koeman a intrat in cursa pentru un nou transfer spectaculos la Barcelona.

Wijnaldum, mijlocasul lui Liverpool, este deja cu un picior pe Camp Nou dupa ce Hristo Stoichkov a dezvaluit ca va fi noul numar 8 al echipei, insa Ronald Koeman vrea sa le mai dea o lovitura cormoranilor.

Klopp l-a fixat ca principala tinta pentru inlocuirea lui Wijnaldum pe Thiago Alcantara, mijlocas care a evoluat la Bayern Munchen in ultimele 7 sezoane.

Nemtii de la Bild fac un anunt surprinzator: Barcelona a intrat si ea in cursa pentru Alcantara si vor sa il readuca pe Camp Nou.

Barcelona have entered the race to sign Thiago Alcântara from Bayern Munich. (Source: BILD) pic.twitter.com/049mKo9XJW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 7, 2020

Internationalul spaniol a fost crescut de academia Barcelonei si are 100 de meciuri in echipa mare a catalanilor, pentru care a reusit sa inscrie 11 goluri si sa ofere 20 de pase decisive.

Evaluat la 48 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Alcantara este ademenit de noul proiect al lui Koeman pe Camp Nou.

24 de meciuri in Bundesliga si 10 in Champions League a evoluat mijlocasul spaniol in sezonul trecut pentru Bayern Munchen, cu care a reusit sa castige ambele competitii.