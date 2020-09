Atacantul BIJUTERIE care vine langa Messi la Barcelona! Transferul e din ce in ce mai aproape: Barca vrea sa trimita un campion mondial la schimb

FC Barcelona ii cauta inlocuitor lui Luis Suarez care aproape s-a inteles cu Juventus.

Dupa varianta Lautaro Martinez despre care s-a tot vorbit toata vara, favorit pentru a face cuplu cu Messi in atac este golgeterul lui Lyon, Memphis Depay.

Memphis Depay (26 de ani) este favoritul antrenorului Ronald Koeman, care doreste de asemenea si alti olandezi la echipa. Conducerea ar vrea sa profite de negocierile cu francezii si incearca sa-l trimita pe Umtiti inapoi la Lyon. Fundasul ar fi de acord cu aceasta mutare, insa singura problema este salariul imens pe care acesta il are, 12 milioane de euro. Lyon nu-si permite un astfel de salariu avand in vedere ca echipa nu va evolua in Europa in acest sezon. Barcelona plateste cele mai mari salarii din lume, Messi fiind lider detasat in randul fotbalistilor, cu 30 de milioane de euro pe an.

Umtiti a evoluat doar in 15 meciuri in sezonul trecut, fiind mai mereu accidentat. Francezul a ratat acum doi ani oportunitatea unei operatii la picior, fortandu-se pentru a juca cu nationala la turneul final castigat in Rusia. Decizia l-a costat pe termen lung locul de titular la Barca!