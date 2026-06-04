Flick, antrenorul anului în ultimele două sezoane

În acest sezon, FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga (8 puncte peste Real Madrid) și Supercupa Spaniei (3-2 în finala cu Real Madrid), a atins semifinalele Cupei Spaniei (3-4 cu Atletico Madrid) și sferturile de finală ale Champions League (0-2 și 2-1 cu Ateletico Madrid).

Sezonul bun făcut de catalani i-a adus antrenorului Hansi Flick al doilea titlu consecutiv de cel mai bun antrenor din La Liga, în timp ce Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Lamine Yamal și Raphinha au fost incluși în Echipa Sezonului.

Stagiunea viitoare se anunță una mai dificilă pentru trupa catalană, după ce Real Madrid a decis că situația impune reinstalarea în funcția de antrenor a lui Jose Mourinho și alegerea tacticii sale "totul pentru rezultat".

A câștigat Champions League și Cupa Mondială

Hans-Dieter "Hansi" Flick (61 de ani) este născut la Heidelberg (landul Baden-Württemberg) și a jucat ca mijlocaș pentru echipele SV Sandhausen (1982-1985), Bayern Munchen (1985-1990), FC Koln (1990-1993) și Victoria Bammental (1994-2000). În palmaresul de jucător are Bundesliga (4), DFB-Pokal (1) și DFB-Supercup (1).

Ca antrenor a lucrat la Victoria Bammental (1996-2000), TSG Hoffenheim (2000-2005), Red Bull Salzburg (secund / 2005-2006), Bayern Munchen (2019-2021), Germania (2006-2019, secund / 2021-2023, principal) și FC Barcelona (2024-2026).

În palmaresul de antrenor se găsesc Cupa Mondială (2014 / + un loc 3, în 2010), o finală de Campionat European (2008 / + un loc 3, în 2012), Champions League (1), UEFA Super Cup (1), FIFA Club World Cup (1), Bundesliga (2), DFB-Pokal (1), DFL-Supercup (1), La Liga (2), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (2), UEFA Men's Coach of the Year (1), IFFHS World's Best Club Coach (1), World Soccer Men's Manager of the Year (1), Globe Soccer Best Coach of the Year (1), German Football Man of the Year (1), German Football Manager of the Year (1), VDV Bundesliga Coach of the Season (1), La Liga Best Coach of the Season (2) și Bavarian Order of Merit.

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