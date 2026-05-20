Hansi Flick a luat decizia în cazul lui Rashford

Situația lui Marcus Rashford devine tot mai tensionată la FC Barcelona.

Potrivit presei din Spania, Hansi Flick și conducerea clubului nu sunt complet pe aceeași linie în privința atacantului englez.

Hansi Flick îl vrea pe Rashford la Barcelona

Conform Cadena SER, Hansi Flick este favorabil păstrării lui Marcus Rashford, fiind mulțumit de evoluțiile sale din acest sezon. 

Englezul a contribuit cu 13 goluri și 10 pase decisive în La Liga și Champions League, devenind o piesă importantă în atacul catalanilor.

Antrenorul german ar fi transmis chiar în discuții private că îl dorește în continuare în lot pentru sezonul următor. Totuși, decizia finală nu îi aparține în totalitate.

Deco și Joan Laporta ar lua în calcul și varianta unei vânzări, mai ales din considerente financiare, în condițiile în care opțiunea de transfer definitiv este estimată la aproximativ 30 de milioane de euro.

Rashford, dorit și de Mourinho la Real Madrid

După cum Sport.ro v-a prezentat zilele trecute, Jose Mourinho l-a trecut pe Rashford printre primele sale ținte pentru mercato.

Tehnicianul ar dori să profite de relația bună pe care o are cu atacantul englez și să-l aducă pe Santiago Bernabeu. TOATE DETALIILE AICI

