Hansi Flick a semnat! Ce obiectiv și-a propus: ”Sunt gata să câștig Champions League”

Numit în 2024 pentru a-l înlocui pe Xavi Hernandez, Hansi Flick avea un contract valabil până în 2027. Antrenorul a confirmat însă că şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona până în 2028, cu o opţiune pentru încă un an, scrie news.ro.

”În ultimele zile, am avut confirmarea că sunt în locul potrivit. Acum este momentul să continui să câştig şi să încerc să câştig din nou Liga Campionilor. Sunt foarte recunoscător clubului pentru încrederea acordată”, a spus el.

Hansi Flick s-a alăturat Barcelonei în vara anului 2024 şi a câştigat două titluri în La Liga, o Copa del Rey şi două Supercupe ale Spaniei în două sezoane.

Cu toate acestea, Liga Campionilor, pe care a câştigat-o în 2020 cu fostul său club, Bayern München, i-a scăpat de când a ajuns în Catalonia.

Anul acesta, Barcelona a fost eliminată de Atlético Madrid în sferturile de finală, după ce anul trecut a fost eliminată în semifinale de Inter Milano.

”Toată lumea de la Barça are acest vis de a câştiga Liga Campionilor; este foarte important. Am încercat şi vom încerca din nou; asta e tot ce vă pot spune”, a declarat antrenorul.

Flick rămâne, Lewandowski pleacă

Robert Lewandowski a anunțat că cel mai probabil o va părăsi pe Barcelona în această vară. La plecarea de pe Camp Nou, după ce Barcelona a devenit campioană a Spaniei, unul dintre fanii catalanilor l-a întrebat pe atacantul polonez dacă va fi jucătorul Barcelonei și în următorul sezon, iar Lewandowski a răspuns scurt: ”Nu cred!”.

Duminică seară, după El Clasico și ceremonia în care Barcelona a primit titlul de campioană a Spaniei, Lewandowski a vorbit despre viitorul său.

”Ar putea exista o opțiune într-o ligă inferioară. Am aproape 38 de ani, dar mă simt bine din punct de vedere fizic, așa că mă gândesc la asta. Trebuie să țin cont că poate a venit momentul să joc și să mă bucur de viață. Poate va apărea acea oportunitate și nu o exclud. Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract, așa că încă am timp. Voi mai asculta câteva oferte și apoi voi decide. Apreciez locul în care sunt și mă simt bine aici. Vom vedea ce se va întâmpla, dar un lucru este clar: voi continua să joc”, a spus Lewandowski.