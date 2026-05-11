Imediat după meciul disputat duminică seară, catalanii și-au primit medaliile de campioni și trofeul, iar apoi s-a declanșat ”fiesta” pe Camp Nou.
GALERIE FOTO Paradă superbă în Barcelona! Campionii au făcut turul orașului înconjurați de zeci de mii de fani
Barcelona a cucerit titlul cu numărul 29 din istoria clubului după ce s-a impus cu 2-0 în El Clasico în fața lui Real Madrid, în etapa 35 din La Liga.
Jucătorii și staff-ul tehnic condus de Hansi Flick au sărbătorit alături de suporteri performanța obținută în acest sezon. A doua zi, sărbătoarea a continuat cu o paradă superbă pe străzile Barcelonei.
Sub privirile a zeci de mii de fani care au împânzit străzile din Barcelona, catalanii au făcut turul orașului într-un autocar descoperit, iar starurile Barcelonei au scandat și au cântat alături de suporteri.
La paradă a luat parte și Hansi Flick, chiar dacă inițial s-a scris că antrenorul se va întoarce de urgență în Germania pentru a lua parte la funeraliile tatălui său.
