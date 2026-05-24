„Ești pregătit pentru Mourinho?” Răspunsul neașteptat pe care l-a dat Hansi Flick

Hansi Flick a fost întrebat despre revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid.

Jose Mourinho va fi noul antrenor al lui Real Madrid, iar anunțul oficial va fi făcut în următoarea perioadă.

Lusitanul va reveni pe banca madrilenilor și va încerca să regleze lucrurile după debandada din sezonul proaspăt încheiat.

Ce a spus Hansi Flick despre revenirea lui Jose Mourinho 

Barcelona a profitat de forma slabă a rivalei din Spania și a cucerit campionatul în ultimii doi ani, cu Hansi Flick la cârmă.

Jose Mourinho va încerca să îi oprească supremația din întrecerea internă tehnicianului german.

Întrebat dacă e pregătit să îl înfrunte pe Jose Mourinho, Hansi Flick a oferit un răspuns calm.

„Normal! El este un antrenor ca oricare altul”﻿﻿﻿﻿﻿, a declarat antrenorul german, după ultima etapă din La Liga.

Hanis Flick a cucerit alături de Barcelona două campionate, o cupă a Spaniei și două Supercupe.

Tehnicianul neamț are un record incredibil în duelurile cu Real Madrid. Hansi Flick a câștigat șase din șapte El Clasico până acum.

Real Madrid și Barcelona se duelează pentru transferul lui Alessandro Bastoni

În ultimele luni, Bastoni s-a aflat pe lista celor de la Barcelona, însă Gazzetta dello Sport anunță o răsturnare de situație. Chiar dacă fundașul ar fi fost încântat de posibilitatea de a îmbrăca tricoul Barcelonei, se pare că pe fir a intrat și Real Madrid, acolo unde viitorul antrenor, Jose Mourinho, ar insista pentru transferul lui Bastoni. 

Pare că posibilitatea ca Alessandro Bastoni să ajungă pe ”Santiago Bernabeu” este mai mare, mai ales că interesul Barcelonei ”s-a răcit” după ce a aflat suma solicitată de Inter ca mutarea să se concretizeze: 70 de milioane de euro. Mai mult, Barcelona nu are bani de risipit. Catalanilor le trebuie un nou vârf după ce Robert Lewandowski a refuzat să semneze prelungirea contractului. 

