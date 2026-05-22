După un deceniu în care a dominat fotbalul englez și european, tehnicianul spaniol va încheia aventura de pe Etihad.

Guardiola pleacă după 10 ani în care a câștigat 20 de trofee alături de „cetățeni", printre care șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League.

Vestea a ajuns rapid și la Barcelona, chiar înaintea conferinței de presă susținute de Hansi Flick înaintea meciului cu Valencia. Antrenorul catalanilor a avut un discurs plin de admirație pentru Guardiola.

Hansi Flick: „Ce a realizat este incredibil”

Tehnicianul german a recunoscut că performanța lui Guardiola este una greu de egalat și l-a numit pe spaniol cel mai bun antrenor din lume.

„Zece ani la un club de acest nivel este ceva incredibil. Nu cred că mă veți vedea aici încă zece ani. La 70 de ani nu cred că acesta este locul potrivit pentru mine. Ce a realizat este incredibil. Am spus mereu că este cel mai bun antrenor din lume și a demonstrat asta în ultimii zece ani. Chiar și atunci când lucrurile nu mergeau bine, a găsit mereu soluții. Echipele lui joacă întotdeauna la cel mai înalt nivel. Îi doresc să se odihnească puțin și să își ia timp înainte să revină. Sper să îl vedem din nou cât mai curând”, a transmis antrenorul Barcelonei.

Ultimul meci al lui Pep Guardiola se va disputa duminică, 24 mai, nu mai devreme de ora 18:00. Atunci, Manchester City va prima vizita celor de la Aston Villa în cadrul etapei #38 din Premier League.

Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola

Viitorul lui Erling Haaland la Manchester City a intrat sub semnul întrebării, după vestea legată de plecarea lui Pep Guardiola de pe banca „cetățenilor”.

Presa din Spania susține că plecarea antrenorului, care mai avea contract până în 2027, ar putea produce schimbări importante în lotul lui City. Printre numele menționate se află și Erling Haaland!

Potrivit Mundo Deportivo, atacantul norvegian nu ia în calcul o plecare în această vară, însă situația s-ar putea schimba în următorul sezon.

Sursa citată notează că Haaland vrea să vadă direcția clubului după despărțirea de Guardiola și nu exclude analiza unor oferte importante.