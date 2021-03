Fotbalistii Barcelonei sunt DISPERATI ca Messi sa ramana pe Camp Nou: "E un jucator unic, e cel mai bun din lume!" Koeman este si el sustinut in continuare: "Face o treaba foarte buna!"

Se discuta tot mai intens despre eventuala plecare a lui Lionel Messi de pe Camp Nou.

Jordi Alba are o relatie speciala cu starul argentinian, atat pe teren, cat si in afara lui. Cei doi formeaza poate cea mai buna pereche fundas lateral-atacant din fotbalul mondial, reusind nu de putine ori sa creeze faze si goluri spectaculoase pentru echipa catalana.

Celebrele pase in profunzime ale lui Messi catre fundasul stanga spaniol care destabilizeaza apararile adverse au deveni deja marca inregistrata pe Camp Nou.

Jordi Alba a oferit un interviu pentru spaniolii de la SPORT in care a explicat ca isi doreste ca Messi sa continue la Barcelona, insa va respecta orice decizie va lua argentinianul.

"Sper sa continue cu noi, este clar ca este un jucator unic, este cel mai bun din lume si sper sa ramana, dar este o decizie pe care trebuie sa o ia si o vom respecta. Orice s-ar intampla noi trebuie sa acceptam. Dar eu sunt convins ca mai presus de toate el este un fotbalist si o persoana care iubeste Barca si ca este fericit aici si a aratat intotdeauna asta", a spus Jordi Alba sursei citate.

Fundasul stanga venit de la Valencia in vara anului 2012 a vorbit si despre relatia speciala pe care o are cu Messi: "Cu Leo am avut intotdeauna o relatie foarte buna, atat pe teren cat si in afara lui, ne-am inteles intotdeauna bine".

Totodata, Jordi Alba si-a aratat sustinerea pentru Ronald Koeman, in contextul in care sunt destule voci care sustin ca antrenorul olandez ar trebui schimbat. El a spus ca fostul selectioner al nationalei Olandei face o treaba foarte buna la Barcelona, iar jucatorii reactioneaza bine la ce transmite el.

"Am avut intotdeauna sprijinul antrenorului, el este o legenda a clubului, un antrenor care vorbeste mereu fata in fata cu toti jucatorii si acesta este cel mai important lucru pentru mine.

Munca lui este foarte buna si jucatorii raspund bine la tot ceea ce ne cere. Nu este decizia mea, dar este clar ca face o treaba buna pentru club si pentru noi toti", a mai spus Jordi Alba in interviul acordat pentru SPORT.