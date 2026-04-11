Yann Sommer: "Chivu are o calitate foarte importantă pentru noi, jucătorii"

După două sezoane petrecute sub comanda lui Simone Inzaghi, Yann Sommer lucrează din vara trecută cu Cristi Chivu. Întrebat despre diferențele dintre cei doi antrenori, portarul elvețian a evitat să ofere un răspuns clar, însă a evidențiat o calitate importantă a românului.

"Diferențele dintre Chivu și Inzaghi? Nu îmi place să fac comparații. Am avut niște momente extraordinare cu Simone, iar acum trăim o experiență similară cu Cristian.

Chivu este genul de antrenor care vorbește foarte mult cu jucătorii și e dispus să vadă ce au de zis. Pentru noi este o calitate foarte importantă la un antrenor, o calitate pe care o apreciem. Din punct de vedere tactic, ne-am schimbat abordarea, acum fiind o echipă mult mai verticală", a spus Yann Sommer, pentru Sport Mediaset, citat de Corriere dello Sport.

Yann Sommer nu știe încă dacă va continua la Inter

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului din Serie A, Inter are șapte puncte peste a doua clasată Napoli. De asemenea, echipa lui Cristi Chivu e calificată în semifinalele Cupei Italiei, unde așteaptă returul cu Como.

"Anul trecut am ratat titlul la un singur punct, dar acesta este fotbalul. Acum, suntem într-o poziție bună, dar mai avem șapte meciuri în față. Campionatul și Cupa Italiei sunt două obiective pe care ne dorim să le îndeplinim. Important e să o luăm pas cu pas și să ne concentrăm pe micile detalii care pot fi cruciale", a mai spus Sommer.

Sommer va împlini 38 de ani în decembrie, iar în vară își încheie contractul cu Inter.

"Sunt foarte fericit la Inter. Îmi place totul, de la fani până la stadion. Ultimii trei ani au fost extraordinari pentru cariera mea. Vom vedea ce va urma la finalul acestui sezon", a mai spus Sommer.