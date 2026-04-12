Multă vreme considerată principala contracandidată a lui Inter în lupta la titlu, AC Milan s-a prăbușit în ultimele săptămâni, după trei eșecuri înregistrate în patru etape.

AC Milan a ieșit din lupta pentru titlu. Allegri are emoții și în privința locului de Champions League

După eșecul din derby-ul cu Napoli (0-1), AC Milan a fost spulberată de Udinese, 0-3, sâmbătă seară, pe San Siro. Cu șase etape rămase de jucat, Inter se poate distanța în această seară la 12 puncte de marea rivală din oraș în cazul în care va învinge Como.

După eșecul cu Udinese, Massimiliano Allegri a recunoscut că AC Milan tremură acum și pentru un loc de Champions League. "Rossonerrii" sunt pe 3, cu 63 de puncte, 3 deasupra lui Juventus și 5 peste Como.

"Azi am fost prea lenți în ceea ce privește mișcarea mingii, iar singurele momente bune au venit atunci când am avut răbdare.

Această înfrângere trebuie să ne facă să înțelegem că locul de Champions League este în pericol acum", a spus Allegri, potrivit Gazzetta dello Sport.

Singura rivală a lui Inter în cursa pentru titlu pare că a rămas Napoli, care va înfrunta Parma, azi, de la ora 16:00. Distanța dintre cele două este de 7 puncte.

Clasamentul din Serie A