OFICIAL Istorie! O femeie a fost numită antrenor principal în Bundesliga

Marie-Louise Eta (34 de ani) a preluat rolul de antrenor principal la Union Berlin, formație aflată pe locul 11 în Bundesliga.

Sâmbătă, Union Berlin a pierdut pe terenul ultimei clasate Heidenheim, scor 1-3, iar conducerea a decis să se despartă de antrenorul principal Steffen Baumgart (54 de ani), care conducea echipa din ianuarie 2025.

Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor principal din Bundesliga

În locul lui Baumgart, Union Berlin a numit-o interimar în funcția de antrenor principal pe Marie-Louise Eta, cea care devine prima femeie din istorie Bundesliga care ocupă această funcție.

La nivel masculin, Marie-Louise Eta a mai fost antrenor principal doar la grupe de juniori de la Werder Bremen și Union Berlin. În 2023, ea devenea prima femeie antrenor secund din Bundesliga, după ce se alătura staff-ului condus de Marco Grote.

"Sunt bucuroasă că Union Berlin mi-a încredințat această mare responsabilitate. Un punct foarte al lui Union a fost întotdeauna că a reușit să își unească forțele în astfel de situații. Sunt convinsă că împreună cu echipa vom obține punctele cruciale în acest final de sezon", a spus Marie-Louise Eta.

Union Berlin ocupă locul 11, cu 32 de puncte, 7 deasupra care duce la barajul pentru evitarea retrogradării. În runda următoare este programată partida contra penultimei clasate Wolfsburg, de pe teren propriu.

