Sâmbătă, Union Berlin a pierdut pe terenul ultimei clasate Heidenheim, scor 1-3, iar conducerea a decis să se despartă de antrenorul principal Steffen Baumgart (54 de ani), care conducea echipa din ianuarie 2025.

În locul lui Baumgart, Union Berlin a numit-o interimar în funcția de antrenor principal pe Marie-Louise Eta, cea care devine prima femeie din istorie Bundesliga care ocupă această funcție.

La nivel masculin, Marie-Louise Eta a mai fost antrenor principal doar la grupe de juniori de la Werder Bremen și Union Berlin. În 2023, ea devenea prima femeie antrenor secund din Bundesliga, după ce se alătura staff-ului condus de Marco Grote.