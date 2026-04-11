Roș-albaștrii au făcut spectacol în prima repriză, când au marcat pe rând Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian.

Un fan i-a făcut o propunere inedită lui Mirel Rădoi după FCSB - Oțelul Galați

După meci, jucătorii și Rădoi au mers la zona de flash-interviu, iar atunci când au părăsit Arena Națională, roș-albaștri au avut parte de o surpriză inedită, mai exact antrenorul echipei, Mirel Rădoi.

În timp ce semna autografe pentru fanii campioanei en-titre, un suporter al celor de la FCSB i-a înmânat lui Mirel Rădoi o mapă neagră misterioasă.

Motivul? În interior se afla o propunere pentru un transfer la FCSB. Suporterul cu pricina și-a făcut bine treaba de scouter și i-a pus la dispoziție lui Rădoi toate informațiile în legătură cu jucătorul despre care crede că s-ar integra perfect în jocul echipei.

Becali, cătrănit rău pe Chiricheș: ”Lasă-ne, vrei să ne nenorocești?!”

La finalul meciului, în ciuda victoriei, patronul Gigi Becali a pus tunurile pe Vlad Chiricheș, jucătorul care l-a nemulțumit în meciul cu Oțelul.

”Chiricheș nu mai știe, nu mai poate, el știe fotbal cât 1000, dar Mirel are o mare problemă la mijlocul terenului, că din patru jucători nu are pe cine să aleagă. El știe, nu mă bag. Dar unde știu, știu, iar la Chiricheș știu 100%!

Nu l-am făcut praf, Chiricheș nu mai poate, nu are de ce să supere nici Chiricheș, nici Mirel, dar nu mai poate! E supărare, am jignit cu ceva? Nu mai poate la vârsta lui fotbal.

Dacă prindem barajul, o să-i zic lui Mirel să nu-l bage pe Chiricheș, el trebuie să se retragă cu demnitate. Lasă-ne, vrei să ne nenorocești?!”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.