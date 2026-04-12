Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

Deși FCSB a obținut o victorie facilă, cu toate cele patru goluri marcate în prima repriză, Gigi Becali s-a arătat foarte deranjat după meci de faptul că Mirel Rădoi mizează în continuare pe Vlad Chiricheș, un jucător care, în opinia sa, nu mai poate ajuta echipa.

Gigi Becali îi impune lui Mirel Rădoi să nu îl mai folosească pe Vlad Chiricheș

Becali a amenințat că la o eventuală finală a barajului pentru Conference League va interveni și va impune ca Vlad Chiricheș să nu joace. Declarațiile patronului de la FCSB cu siguranță nu îi vor pica bine lui Mirel Rădoi, căruia i s-a promis libertate totală în momentul revenirii la echipă.

"Totul depinde de Mirel. La toți jucătorii depind de Mirel. Singurul care depinde de mine e Chiricheș. Unde eu știu ceva sută la sută, nu mai întreb niciun specialist. Poate nu mă băgam deloc, dar am fost intrigat. Dacă vezi că nu mai poți să joace... punct! Dacă vezi că nu mai poți, spune că nu mai poți!

Și eu i-am prelungit contractul lui Chiricheș și m-am rugat de el acum 6-8 luni. Dar acum nu mai poate și cu asta basta. Poate să se supere și să facă ce vrea el.

E o chestiune de rectificare. Avem un meci de jucat peste două luni, iar Mirel trebuie să aleagă cea mai bună formulă. El o să audă ce spun eu acum. O să-i spun: 'Băi, finule, nu poate! Poți să te superi și să faci ce vrei tu, dar nu mai poate'. Lasă-ne, mă, vrei să ne nenorocești?! Gata!", a spus Becali, la Prima Sport.

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat în partida cu Oțelul Galați pe postul de închizător și a fost schimbat în minutul 65 cu Baba Alhassan.