Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a învins Oțelul Galați, scor 4-0, însă Gigi Becali a avut un discurs neobișnuit de dur după joc.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBVlad ChirichesMirel Radoi
Din articol

Deși FCSB a obținut o victorie facilă, cu toate cele patru goluri marcate în prima repriză, Gigi Becali s-a arătat foarte deranjat după meci de faptul că Mirel Rădoi mizează în continuare pe Vlad Chiricheș, un jucător care, în opinia sa, nu mai poate ajuta echipa.

Becali a amenințat că la o eventuală finală a barajului pentru Conference League va interveni și va impune ca Vlad Chiricheș să nu joace. Declarațiile patronului de la FCSB cu siguranță nu îi vor pica bine lui Mirel Rădoi, căruia i s-a promis libertate totală în momentul revenirii la echipă.

"Totul depinde de Mirel. La toți jucătorii depind de Mirel. Singurul care depinde de mine e Chiricheș. Unde eu știu ceva sută la sută, nu mai întreb niciun specialist. Poate nu mă băgam deloc, dar am fost intrigat. Dacă vezi că nu mai poți să joace... punct! Dacă vezi că nu mai poți, spune că nu mai poți!

Și eu i-am prelungit contractul lui Chiricheș și m-am rugat de el acum 6-8 luni. Dar acum nu mai poate și cu asta basta. Poate să se supere și să facă ce vrea el. 

E o chestiune de rectificare. Avem un meci de jucat peste două luni, iar Mirel trebuie să aleagă cea mai bună formulă. El o să audă ce spun eu acum. O să-i spun: 'Băi, finule, nu poate! Poți să te superi și să faci ce vrei tu, dar nu mai poate'. Lasă-ne, mă, vrei să ne nenorocești?! Gata!", a spus Becali, la Prima Sport.

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat în partida cu Oțelul Galați pe postul de închizător și a fost schimbat în minutul 65 cu Baba Alhassan.

Ce a spus Mirel Rădoi după FCSB - Oțelul 4-0

La finalul partidei, antrenorul Mirel Rădoi și-a avertizat elevii că nu vor câștiga fiecare duel cu 4-0 și că îi mai așteaptă cinci „finale” în play-out. Rădoi își dorește, la duelurile următoare, să vadă o posesie executată mai rapid de către jucătorii săi. 

„Fericit și pentru victorie, pentru felul în care am arătat prima repriză. La un moment dat nu aveam energie în repriza a doua și era normal. Mă bucur în primul rând pentru echipă, dar și pentru ei (n.r.- Târnovanu și Chiricheș).

Nu fac lucruri special pentru un jucător (n.r.- despre Târnovanu), încerc să spun mereu ceea ce gândesc, asta e marea greșeală a bărbaților, că spun ce gândesc. E o competiție mare între portari, noi alegem, ei s-au pregătit foarte bine. Toate deciziile încercăm să le luăm pe argumente și cu o logică în spate. Dar uneori nu ies la meci și atunci pare că suntem neinspirați.

Mai sunt cinci finale de jucat, iar acum cel mai important pentru noi e meciul de la Farul. Dacă vom câștiga, atunci stăm mai liniștiți pentru că rămânem pentru cele două poziții echipele care au licență și pot juca în Europa, noi și Botoșani.

Sunt mulțumit astăzi de 55 de minute, mai avem de lucrat 35 de minute. Să nu credem asta, că de acum vom câștiga toate meciurile cu 4-0! E un rezultat condiționat și de adversar, am spus că își asumă multe riscuri. Cred că posesia trebuie să fie mult mai rapidă, acesta este primul lucru la care trebuie să ne gândim.

(n.r. Rămâi la FCSB?) La meciul cu Farul sigur voi fi, după ce se va termina, vom avea timp să discutăm. Deocamdată, mă gândesc ca mâine să putem păstra liniștea în familie, iar de luni încolo să revedem partida. Sper ca Ianis să se răzgândească și pentru el, dar și pentru că măcar am știi ce gândește. Îl înțeleg și îl apreciez, suntem și de aceeași vârstă. Înțeleg că uneori poți să simți că nu mai poți ajuta”, a declarat Mirel Rădoi, la flash-interviu. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!