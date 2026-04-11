EXCLUSIV Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani la doar câteva zile după ce s-a aflat pe banca echipei naționale a României la meciul de baraj cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială, scor 0-1.

TAGS:
Mircea LucescukosovoRomaniadeces
Din articol

Vestea morții lui ”Il Luce” a zguduit lumea fotbalului din întreaga lume, iar marile cluburi ale Europei, fie că au colaborat cu legendarul antrenor sau nu, dar și fotbaliști de legendă au reacționat.

Kosovarii au reacționat după moartea lui Mircea Lucescu

  • Lucescu kosovo 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Real Madrid a emis un comunicat chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Champions League, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev au transmis mesaje emoționante, iar marile publicații au abordat subiectul și au scris editoriale înălțătoare la adresa antrenorului trecut în neființă.

Toate aceste lucruri arată cât de mult a fost apreciat Mircea Lucescu în întreagul fenomen fotbalistic, mai ales că până și ”dușmanii” marelui ”Il Luce” și-au manifestat tristețea după trecerea în neființă a antrenorului.

Sport.ro a stat de vorbă cu Lavdim Pireva, om de televiziune și jurnalist sportiv din Kosovo. Sunt arhicunoscute incidentele petrecute la meciul dintre România și Kosovo din ediția precedentă din Nations League. Atunci, kosovarii au părăsit terenul după ce au acuzat mesaje xenofobe din partea suporterilor români și au refuzat să încheie meciul pe gazon. România a câștigat atunci la ”masa verde” și chiar dacă cei din Kosovo au făcut apel la UEFA și TAS, verdictul a rămas neschimbat.

La acel moment, Mircea Lucescu îi acuza pe kosovari de lașitate și avea cuvinte dure la adresa reprezentativei din Kosovo.

Lipsă de fair-play teribilă. Au dat dovadă de lipsă de educație. Minciunile care au apărut după ce au ieșit de pe teren, că au existat scandări”, spunea Mircea Lucescu în noiembrie 2024.

Sentimentele lui Lucescu nu s-au schimbat nici câteva luni mai târziu la tragerea la sorți pentru meciurile de baraj pentru Cupa Mondială, atunci când Lucescu i-a spus ironic selecționerului din Kosovo, Franco Foda, că speră ca, dacă cele două naționale se vor întâlni, kosovarii să termine meciul pe teren.

Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: `sper ca de data aceasta să jucați până la final!”, spunea ”Il Luce” la acel moment.

În ciuda tensiunilor apărute în decursul timpului între Mircea Lucescu și kosovari, generate, evident, fără voia antrenorului, kosovarii au folosit cuvinte mari la adresa tehnicianului.

Pierderea lui Lucescu nu este doar o pierdere pentru România, ci pentru întreaga comunitate fotbalistică din lume. Un nume uriaș în fotbal.

Poate că declarațiile sale de atunci au fost justificate, deoarece Kosovo nu ar fi trebuit să părăsească terenul, lucru confirmat ulterior de deciziile UEFA și TAS. Declarațiile făcute după meciuri sau evenimente pot fi pripite din toate părțile și ar trebui înțelese în acest context.

A existat acoperire mediatică în Kosovo despre moartea sa, având în vedere că a antrenat cluburi importante și echipa națională a României, dar aceasta a fost realizată cu respect pentru viața și activitatea sa”, a spus Lavdim Pireva pentru Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!