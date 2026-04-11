Vestea morții lui ”Il Luce” a zguduit lumea fotbalului din întreaga lume, iar marile cluburi ale Europei, fie că au colaborat cu legendarul antrenor sau nu, dar și fotbaliști de legendă au reacționat.

Real Madrid a emis un comunicat chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Champions League, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev au transmis mesaje emoționante, iar marile publicații au abordat subiectul și au scris editoriale înălțătoare la adresa antrenorului trecut în neființă.

Toate aceste lucruri arată cât de mult a fost apreciat Mircea Lucescu în întreagul fenomen fotbalistic, mai ales că până și ”dușmanii” marelui ”Il Luce” și-au manifestat tristețea după trecerea în neființă a antrenorului.

Sport.ro a stat de vorbă cu Lavdim Pireva, om de televiziune și jurnalist sportiv din Kosovo. Sunt arhicunoscute incidentele petrecute la meciul dintre România și Kosovo din ediția precedentă din Nations League. Atunci, kosovarii au părăsit terenul după ce au acuzat mesaje xenofobe din partea suporterilor români și au refuzat să încheie meciul pe gazon. România a câștigat atunci la ”masa verde” și chiar dacă cei din Kosovo au făcut apel la UEFA și TAS, verdictul a rămas neschimbat.

La acel moment, Mircea Lucescu îi acuza pe kosovari de lașitate și avea cuvinte dure la adresa reprezentativei din Kosovo.

”Lipsă de fair-play teribilă. Au dat dovadă de lipsă de educație. Minciunile care au apărut după ce au ieșit de pe teren, că au existat scandări”, spunea Mircea Lucescu în noiembrie 2024.

Sentimentele lui Lucescu nu s-au schimbat nici câteva luni mai târziu la tragerea la sorți pentru meciurile de baraj pentru Cupa Mondială, atunci când Lucescu i-a spus ironic selecționerului din Kosovo, Franco Foda, că speră ca, dacă cele două naționale se vor întâlni, kosovarii să termine meciul pe teren.

”Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: `sper ca de data aceasta să jucați până la final!”, spunea ”Il Luce” la acel moment.