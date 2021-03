NEBUNIE pe strazile din Zagreb dupa calificarea in sferturile Europa League! Mii de suporteri au luat cu asalt stadionul

Dinamo Zagreb s-a calificat in sferturile de finala Europa League.

Croatii au reusit 'minunea' dupa ce au intors rezultatul cu Tottenham si si-au asigurat prezenta in sferturile de finala. Dupa 2-0 pentru englezi in tur, Orsic si-a luat 'mantia' de erou si a rezolvat returul cu un hattrick.

Atacantul a inscris primul gol in minutul 62, iar in minutul 83 a marcat golul care ducea meciul in prelungiri. In minutul 106 a dat lovitura care ii asigura prezenta lui Dinamo Zagreb in sferturi, cu o executie de exceptie.

La finalul meciului, mii de fani ai lui Zagreb s-au strans la stadion cu torte pentru a-si sustine echipa cu cantece si scandari de incurajare.